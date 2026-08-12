叡璟I開價｜首推102伙 一房最平529.8萬 折實平均呎價17880元｜西南九龍新盤

市區焦點大型新盤正式開價，華潤置地(海外)發展的西南九龍全新住宅項目「叡璟」第1期「叡璟I」今日(12日)公布首張價單，涉及102伙，設有4種付款辦法，以最高折扣16%計算，折實售價由529.8萬元起，折實呎價由16,538元起，折實平均呎價17,880元。

「叡璟I」首張價單單位位處第3(3A及3B)座，包括18伙一房(開放式廚房)、66伙兩房(開放式廚房)，以及18伙三房一套單位，實用面積由304至657方呎。價單售價由630.7萬至1,472.7萬元，呎價介乎19,688元至22,964元。

以最高16%折扣優惠計算，單位折實售價由529.8萬至1,237.1萬元，折實呎價介乎16,538元至19,291元；以折實價計算，預計可套現約8.2億元。