叡璟I開價｜首推102伙 一房最平529.8萬 折實平均呎價17880元｜西南九龍新盤

市區焦點大型新盤正式開價，華潤置地(海外)發展的西南九龍全新住宅項目「叡璟」第1期「叡璟I」今日(12日)公布首張價單，涉及102伙，設有4種付款辦法，以最高折扣16%計算，折實售價由529.8萬元起，折實呎價由16,538元起，折實平均呎價17,880元。
「叡璟I」首張價單單位位處第3(3A及3B)座，包括18伙一房(開放式廚房)、66伙兩房(開放式廚房)，以及18伙三房一套單位，實用面積由304至657方呎。價單售價由630.7萬至1,472.7萬元，呎價介乎19,688元至22,964元。
以最高16%折扣優惠計算，單位折實售價由529.8萬至1,237.1萬元，折實呎價介乎16,538元至19,291元；以折實價計算，預計可套現約8.2億元。
即日起開放示範單位 同步收票
華潤置地(海外)董事總經理施偉賢表示，項目迄今接獲逾1萬個查詢，包括大手客、換樓客、本區分支家庭等，因此公布首張價單以回應熾熱需求。他形容首張價單為「西九必贏價」，定價已參考項目自身條件優勢，區內大型項目近期成交價，以及根據單位坐向及景觀而定。項目今日起對外開放示範單位，並同步接受認購登記，最快下周開售。展望後市，目前本港處於低息環境，加上本地置業需求持續，一手市場近期表現不俗，預期樓市可量價齊升，有信心繼續健康發展。
華潤內部員工及啟德「澐璟」買家可享額外折扣
華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建指，首張價單提供4種付款計劃，包括90天現金付款計劃、180天現金付款計劃、360天現金付款計劃，以及建築期付款計劃。連同其他折扣優惠計算，買家選用「90天現金付款計劃」可享最高16%折扣優惠。此外，如屬華潤內部員工可享額外1%折扣優惠；而曾購入啟德「澐璟」的買家，亦可享額外1%折扣優惠。
孔建續指，首張價單最低呎價單位為第3(3B)座5樓F室，兩房(開放式廚房)戶型，實用面積448方呎，折實售價740.9萬元，折實呎價16,538元。
入場單位為304呎一房戶
華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲稱，首張價單中入場單位為第3(3B)座5樓C室，一房(開放式廚房)戶型，實用面積304方呎，折實售價529.8萬元，折實呎價17,428元。
至於兩房(開放式廚房)入場單位第3(3B)座5樓E室，實用面積422方呎，折實售價698.8萬元，折實呎價16,559元。三房一套入場單位第3(3A)座5樓A室，實用面積657方呎，折實售價1,160.8萬元，折實呎價17,668元。
「叡璟I」由第3A座及第3B座組成，提供507伙，單位戶型涵蓋一至三房一套，另設平台及頂層特色戶，實用面積由267至680方呎；當中主打一房及兩房戶，合共佔逾六成。項目住宅停車位設於地庫1樓及2樓，提供合共491個停車位，預計關鍵日期為2028年11月25日。