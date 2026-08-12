叡璟I開價｜中原陳永傑：首批極具競爭力 與同區二手屋苑近30%折讓｜西南九龍新盤

市區焦點大型新盤正式開價，華潤置地(海外)發展的西南九龍全新住宅項目「叡璟」第1期「叡璟I」今日(12日)公布首張價單，涉及102伙，設有4種付款辦法，以最高折扣16%計算，折實售價由529.8萬元起，折實呎價由16,538元起，折實平均呎價17,880元。 據代理提供資料顯示，南昌站上蓋屋苑匯璽及鄰近的維港滙，最新二手平均實用呎價分別約25,545元及28,760元。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「叡璟I」首張價單折實平均呎價與同區二手屋苑有近30%折讓，定價極具競爭力，料可吸引大批換樓客、分支家庭及投資者等買家入市。

陳永傑指出，「叡璟I」位處西南九龍核心地段，坐擁港鐵3站之便，交通網絡四通八達，能快速穿梭港九新界，加上項目首度引進「華潤萬象生活」，配套及規劃完善，極受專業人士及中產家庭追捧。同區二手屋苑現時平均實用呎租超過60元，推算租金回報有望達4厘，是長線投資者的不二之選，相信長線投資者佔比一半，當中料不乏大手客。整體市況，本月一手新盤激戰全面爆發，各大發展商開價克制，積極搶奪市場購買力。新盤戰下，相信觀望多時的市場購買力將被全面激活，預料本月一手成交量有望回升至1,500宗水平。

維港滙 II 於 2021 年首推 108 伙 折實均呎 26658 元 若參考同區對上一個新盤，由會德豐地產及信和置業(083)等牽頭發展的「維港滙II」，於2021年11月首推108伙，當時折實平均呎價為26,658元，入場單位為實用面積315方呎一房，折實售價由約750萬元起。「維港滙III」於2021年3月首推78伙，當時折實平均呎價為25,868元，入場單位為實用面積277方呎開放式戶，折實售價由約666.88萬元起。 叡璟 I 已對外開放示範單位 同步收票 「叡璟I」首張價單單位位處第3(3A及3B)座，包括18伙一房(開放式廚房)、66伙兩房(開放式廚房)，以及18伙三房一套單位，實用面積由304至657方呎。價單售價由630.7萬至1,472.7萬元，呎價介乎19,688元至22,964元。以最高16%折扣優惠計算，單位折實售價由529.8萬至1,237.1萬元，折實呎價介乎16,538元至19,291元。項目已對外開放示範單位，並同步接受認購登記，最快下周開售。