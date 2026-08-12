PARK SILICON加推｜中原余志偉：投資客比例佔4成 即日沽清機會大｜古洞新盤

北部都會區古洞北首個新盤、會德豐地產旗下鄉梓路23號「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS，今日(12日)宣布加推33伙，同時落實將於周日(16日)首輪銷售100伙，當中以價單推售82伙，另外18伙以招標形式推售。

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，項目自公布首張價單後，市場反應相當熱烈，連日來收到大量查詢及入票，亦不乏買家到現場實地視察環境，感受優質生活宜居環境及可持續社區。發展商剛推二號價單，屬原價加推，現時本行入票客源中，除了本地家庭，亦不乏內地專才以及投資者，投資客比例約佔4成，均表示對該片區未來發展睇好，未來港鐵古洞站通車後，數分鐘即達上水站，交通相當便利，屆時定必帶動樓價升值，同時受惠國家「十五五」規劃發展，其地理位置緊鄰落馬洲河套區港深創新、科技園及沙嶺數據園區，預計將吸引大量創科人才、跨境就業家庭及教職員入住，為區內帶來強勁的租務及置業需求，成為港深樞紐位置，未來升值潛力可期，料本周日開售市場反應熱烈，即日沽清機會大。