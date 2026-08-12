滿．意2期現樓單位｜1757呎「樓王」四房海景戶 意式度假生活美學(多圖有片)｜愉景灣新盤

由香港興業(480)及中信泰富合作發展的大嶼山愉景灣全新豪宅區新盤「意濤」第2期「滿．意2期」，首度開放第1座10樓及11樓全層現樓單位，包括第 1A座10及11樓A單位、第1B座10及11樓A單位、B單位及C單位，戶型涵一房至四房三套房連儲物室，實用面積由469至1,757方呎。

第 1A 座11樓 A 室 第1A座11樓A單位屬「樓王」四房海景大宅，為四房三套房連儲物室設計，實用面積達1,757方呎，坐擁「維港門廊」盡覽中環與西九地標的璀璨海景，同時兼具Park Toscana開揚園景及翠綠山景，氣度超然。單位採用一層一伙設計，更設矜罕私人升降機大堂，私隱度極高。大門採用雙扇子母式豪華設計，盡顯大宅氣派。客飯廳長逾9.5米，配合全落地大玻璃趟門連接特大三合一露台，廣闊海景一覽無遺。玄關配置大容量收納櫃與鞋櫃，靈活提升置物空間。層與層之間高度逾3.4米，客飯廳設對流窗，確保室內空氣流通，倍感舒適。主人套房視野開揚，矜設銀幕式弧形景觀窗，令窗外海景更晉昇華。房內預留寬敞衣帽空間，主人浴室同享海景，更配置雙洗手盆，彰顯奢華格調。

單位以一系列富有意式度假生活美學與設計感的傢俬及藝術裝飾作布置，融入山海盛景，讓準買家沉浸式體驗充滿感染力的生活場景，啟發居住於愉景灣的生活想像，並感受單位空間的靈活可塑性。單位傢俬布置以自然柔和的色系與質感為主調，突顯愉景灣簇擁山巒、環抱海岸線的自然環境，締造愉景灣獨特 的度假式生活氛圍。另外，設計師將睡房布置成「專屬瑜伽空間」，配置瑜伽墊及全身鏡等，透過特大玻璃引進Park Toscana綠意，讓住戶享受都市難求的居家身心靈療癒體驗，感受愉景灣的健康生活。另一間睡房則布置成「童趣空間」，配以一系列互動遊樂設施、小小烹飪台、帳幕等，打造兒童的專屬探索園地，美滿家庭生活呈現眼前。