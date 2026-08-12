中環威享大廈逾2.2萬呎樓面招標放售 市值2.69億｜商廈市況

中環威享大廈樓高24層，地庫、地下及高層地下主要為商舖用途，1樓至21樓則為寫字樓，另設有一層機房。(中原工商舖提供)

中環核心區寫字樓地位超然，加上營商環境持續改善，近期區內寫字樓備受外資、本地企業及跨國機構青睞，頻獲不同實力用家包括星展銀行、東南亞基金等大手購入物業做自用或投資，引起市場注目。有個別業主趁市場轉勢，大樓面物業受歡迎程度與日俱增，決定推售旗下持貨多年的中環威享大廈三層全層樓面，並委託中原(工商舖)以招標形式推售，市值約2.69億元，折合呎價僅約11,800元，截標日期為9月29日。項目以現狀及交吉形式出售，料可打造成為三複式旗艦巨舖，變身成為中環區新地標。據悉，上述物業有由豐泰地產或相關人士持有。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，是次招標放售的物業位於中環皇后大道中138號威享大廈高層地下商業部分、1樓及2樓全層寫字樓，並設內置樓梯貫穿各層。面積方面，高層地下商業部分面積則約5,903方呎，1樓全層面積約8,410方呎，2樓全層面積約8,520方呎，涉及總建築面積約22,833方呎。謝立生補充，按現時物業市值呎價約11,800元計算，市值約2.69億元。業主亦會因應市場情況及準買家誠意度，而就叫價作出商議及調整。

謝立生稱，中環威享大廈樓高24層，地庫、地下及高層地下主要為商舖用途，1樓至21樓則為寫字樓，另設有一層機房。大廈本身配備中央冷氣系統，三個樓層上下相連，既可作全層自用，亦可分拆分租，空間運用極具彈性，物業樓底高度均逾約3米，樓面負重達5kPa，整體硬件規格相當完善，適合不同行業，包括財經、金融、醫療、醫美、體檢、教育機構、大型健身中心、高端餐飲會所或國際時裝及零售品牌作旗艦店等進駐。