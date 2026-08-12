ONE STANLEY連沽2伙套現逾兩億 17號洋房雙新高成交｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，今日(12日)再連錄兩宗成交，分別為17號洋房及第9座花園複式大宅，總成交金額逾兩億元。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，剛透過招標形式以逾1.18億元售出17號洋房，呎價約38,598元，創同戶型洋房成交價及呎價新高。此外，第9座地下及1樓A單位，則以8,695萬元成交，呎價約35,260元，總成交金額逾2.05億元。
據了解，17號洋房買家鍾情同區坐擁多所國際名校，而且項目會所設施齊備，加上南區為國際化及高收入社區，深感適合下一代成長，因此選用120天付款計劃購入上址。而第9座地下及1樓A單位，新買家為中港商人，原居於九龍豪宅區，鍾情項目擁優美海景及認為項目價格合理，故選用120天付款計劃購入該單位。
剛成交的17號洋房，坐落於臨海第二排 「Beryl Avenue」，尊設專屬名字 「Pandora」，寓意最完美的禮物，賦予獨特非凡的身份象徵。洋房實用面積為3,059方呎，屬四房四套連書房、工人房、工作間、儲物房、前後花園及天台間隔，更設有私人升降機直達各層，彰顯超級豪宅格局。而第9座地下及1樓A單位花園複式大宅，採一梯兩伙的低密度設計，屬四房 四套連兩個儲物房、私人升降機大堂及前後花園間隔，大宅設專屬門牌，私人大閘連接前花園進出大門，內設私人升降機大堂，可乘升降機直達大宅每一樓層及第三層地下停車場，私隱度極高。
鄭智荣續指，項目至今已售出 53 伙，總成交金額約57億元，多款戶型現僅餘少量單位或已悉數沽清，當中由今年6月至今，項目累計售出5座洋房及3個分層大宅，總成交金額超過10億元，銷售氣勢如虹。項目為市場罕有的南區全新臨海物業，而本港優質全新海景超級豪宅供應向來稀缺，集團對項目短期內再創佳績充滿信心，並考慮於9月份調高項目的內部指引價。
「ONE STANLEY」依山臨海而建，整個項目共提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。臨海低密度特色住宅單位提供多種戶型選擇，每款供應稀少。洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。