ONE STANLEY連沽2伙套現逾兩億 17號洋房雙新高成交｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，今日(12日)再連錄兩宗成交，分別為17號洋房及第9座花園複式大宅，總成交金額逾兩億元。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，剛透過招標形式以逾1.18億元售出17號洋房，呎價約38,598元，創同戶型洋房成交價及呎價新高。此外，第9座地下及1樓A單位，則以8,695萬元成交，呎價約35,260元，總成交金額逾2.05億元。

據了解，17號洋房買家鍾情同區坐擁多所國際名校，而且項目會所設施齊備，加上南區為國際化及高收入社區，深感適合下一代成長，因此選用120天付款計劃購入上址。而第9座地下及1樓A單位，新買家為中港商人，原居於九龍豪宅區，鍾情項目擁優美海景及認為項目價格合理，故選用120天付款計劃購入該單位。