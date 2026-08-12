海德園吸引外區客入市 單日錄2宗成交 套現逾2200萬｜柴灣新盤

太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」第1期現樓示範單位開放後，銷情持續熾熱。今日(12日)錄得兩宗成交，單位實用面積介乎538至573方呎，成交價由1,071萬至1,177萬元，折合實用面積呎價約18,696元至21,881元；合共套現逾2,200萬元。

發展商指，是次成交吸引外區買家入市，反映項目兼具自住及投資吸引力，買家對項目現樓質素、集團品牌信譽、會所設施及交通配套均具信心。

曾煥平：海德園租務回報率具廣泛吸引力

海德園昨日(11日)於現樓住客會所CLUB HEADLAND舉行香港YouTube頻道 InvesTalk 樓市節目「曾生信箱」講座，由仲量聯行香港主席曾煥平夥拍主持范巧茹，於海德園現場拆解逾百位觀眾關於樓市趨勢及真實案例。現場氣氛熱烈，嘉賓與現場觀眾亦有不少交流環節。