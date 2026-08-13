滿．意2期現樓單位｜978呎三房及1453呎四房海景大宅 有裝無裝一次睇(多圖有片)｜愉景灣新盤

由香港興業(480)及中信泰富合作發展的大嶼山愉景灣全新豪宅區新盤「意濤」第2期「滿．意2期」，首度開放第1座10樓及11樓全層現樓單位，包括第 1A座10及11樓A單位、第1B座10及11樓A單位、B單位及C單位，戶型涵一房至四房三套房連儲物室，實用面積由469至1,757方呎。

第 1B 座 11 樓 A 室 靈活佈局突顯優雅生活格調 第1B座11樓A室為寬敞三房一套房間隔，實用面積978方呎，適合追求精緻生活的家庭。空間布局兼顧實用與尊貴，客飯廳長逾7.4米，採用全落地大玻璃趟門，連接特大三合一露台， 盡納廣闊海景與充沛天然光。單位玄關配置大容量收納櫃與鞋櫃，靈活提升置物空間。開放式廚房設曲尺長型檯面，配備法國De Dietrich優質家電及Vinvautz酒櫃，締造尊貴品味。另外，單位於大門旁設有工作間連洗手間，滿足大宅家庭所需。 所有睡房與客飯廳坐享同一方向的壯麗海景。主人套房擺放雙人床和大型家具後仍可輕鬆三邊落床，並預留充裕衣帽空間；主人浴室以雙洗手盆設計，體現優雅生活格調。單位另附雙儲物室，收納功能靈活多變。

第 1B 座 10 樓 B 室 壯闊山海盛景 第1B座10樓B單位為交樓標準單位，屬四房三套房設計，實用面積為1,453方呎，為追求優質生活的家庭提供靈活雅緻的居住選擇。單位坐擁維港雙地標海景，遠眺港島南區天際線，景觀層次豐富，加上翠綠山景近在咫尺，盡顯大戶氣派。客飯廳長逾8.4米，全落地大玻璃趟門連接特大三合一露台，採光通透。玄關配置大容量收納櫃與鞋櫃，靈活提升置物空間。層與層之間的高度逾3.4米，空間感十足。 主人套房設有銀幕式弧形景觀窗並附設儲物室。主人浴室佈局寬闊，享有海景及雙洗手盆設計。睡房3的浴室屬雙門設計，可按需要關閉睡房側門變成客廁。廚房設L型檯面， 配備全套法國De Dietrich家電，另設工作間連洗手間，實用與品味兼備。

以四房及三房大宅的絕佳地理位置，在其客廳及主人睡房放置大型休閒傢俬，打造寫意起居空間，讓住戶全天候沉浸於得天獨厚的山海盛景。設計師更考慮到不同住戶的生活需求，融會意式生活元素，匠心規劃單位各空間及房間的主題與功能。