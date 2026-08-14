滿．意2期現樓單位｜469呎一房間隔 居家咖啡館迎合生活品味(多圖有片)｜愉景灣新盤

由香港興業(480)及中信泰富合作發展的大嶼山愉景灣全新豪宅區新盤「意濤」第2期「滿．意2期」，首度開放第1座10樓及11樓全層現樓單位，包括第 1A座10及11樓A單位、第1B座10及11樓A單位、B單位及C單位，戶型涵一房至四房三套房連儲物室，實用面積由469至1,757方呎。

第 1B 座 11 樓 C 室 第1B座11樓C室，一房間隔，實用面積469方呎，面向翠綠山巒，回家即有度假般的寧靜與自然氣息。以「居家咖啡館」為設計意念，布置一系列Café主題傢俬及咖啡沖調設備，突顯意大利品味咖啡的鮮明元素，迎合具生活品味的客人。

整體布局兼顧舒適、採光與收納，營造 悠然綠意的居家氛圍。客飯廳長逾6米、闊約3米且層與層之間高逾3.4米，空間感十足；大型落地玻璃趟門連接三合一露台，將翠綠山景盡收眼底。玄關配置大容量收納櫃與鞋櫃，靈活提升置物空間，實用性更高。開放式曲尺型廚房備餐空間寬敞，主人房方正寬敞，特大玻璃窗採光充足。