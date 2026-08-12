鄧成波家族西貢2幢工廈遭銀主放售 成交價料較買入價跌逾60%

該行資本市場部執行董事莫偉豪表示，西貢康定路五棟工業大廈原由鄧成波家族持有，據悉2018、2019年先後以約3.29億及2.5億元購入康定路2號及9號全幢，平均呎價約5,117元。直至今年年初分別由業主及各銀主先後推出市場獨立放售。時至今年7月，康定路1號獲本地投資者承接，成交價約1.73億元，批則面積約10萬方呎，呎價約1,720元，率先定下該區的成交指標。若按最新成交呎價相比，原業主當年買入價跌幅達66%。

可向城規會申請重建住宅項目

是次出售位於西貢康定路，毗鄰西貢公路，距離西貢市中心僅5分鐘車程。現有物業為貨倉及寫字樓用途，樓高3至4層，樓底最高達4.4米及15kpa樓面承重，而且用途廣泛靈活，買家可考慮改裝成學生活動中心、凍倉、迷你倉、數據中心或汽車相關用途等。另一方面，物業地帶被劃為「住宅(戍類) 1」，可向城規會申請重建住宅項目，中長線可考慮重建，以提升資產價值。

事實上，眼看其他主要工業區，2025年迄今不少大碼全幢工廈成交均為用家承接，例如青衣清甜街4-6號，成交呎價約2,700元；粉嶺安樂門街5號G2000貨倉，成交呎價約3,000元，以及大圍成運路2-8號橙色空間，成交呎價約2,100元等，可見本地工業物業市場，尤其高規格的工業大廈仍有一定的承接力。