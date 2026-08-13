西營盤入伙盤短炒100%獲利！一房1年轉手速賺152萬｜二手市況

消息指，上述成交單位為東邊街九號高層D室，實用面積約250方呎，屬一房間隔。原叫價730萬元放售，議價後減價45萬元或約6.2%，以685萬元易手，呎價約27,400元。

二手樓價升勢持續，市場上頻現短炒獲利個案。其中西營盤入伙盤東邊街九號最新錄得1個一房單位成交，原業主持貨約1年轉售帳賺152萬元或近29%。據統計，該屋苑入伙約1年以來，累錄6宗二手買賣，全數業主能獲利離場。

獲利個案中最勁賺超過「 2 球」

資料顯示，東邊街九號距離港鐵西營盤站僅1分鐘步程，為1座樓高23層住宅物業，提供76伙，戶型涵蓋開放式、一房及兩房，實用面積介乎227至508方呎，當中主打一房佔約80%。項目於2025年入伙，地下至2樓設有商舖，3樓為健身室，住客會所面積399方呎。

連同上述最新成交，項目入伙迄今共錄得6宗二手買賣，全屬獲利個案，帳面獲利金額由39.4萬至213萬元，賺幅介乎8.4%至36.4%。賺幅最勁為高層C室，實用面積約275方呎，一房間隔，今年5月以798萬元售出，以上手業主於2025年買入價585萬元計算，帳面獲利213萬元或約36.4%。