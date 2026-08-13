叡璟I 首推102伙 最平529.8萬 即日收票 折實均呎$17880

華潤置地(海外)發展的西南九龍「叡璟I」昨公布首張價單，涉102伙，包括18伙一房、66伙兩房及18伙三房一套，實用面積304至657方呎。以最高16%折扣優惠計算，折實價529.8萬至1,237.1萬元，折實呎價16,538至19,291元，折實平均呎價17,880元。代理指，折實平均呎價與同區二手屋苑有近30%折讓，定價極具競爭力。至於入場單位為3(3B)座5樓C室一房，實用面積304方呎，折實價529.8萬元，呎價17,428元。

華潤置地(海外)董事總經理施偉賢形容首張價單為「西九必贏價」，定價已參考區內大型項目近期成交價等因素，示範單位已開放予公眾參觀，並同步收票，最快下周開售。