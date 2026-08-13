PARK SILICON暫收超過2000票 超額認購逾23倍｜古洞新盤

北部都會區古洞北首個新盤、會德豐地產旗下鄉梓路23號「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS，將於周日(16日)首輪以價單推售82伙，項目目前錄得超過2,000個認購登記，超額認購逾23倍。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目目前不泛大手客，佔約2成。而入票客源中，約7成為自用客，約3成為投資，當中本地及內地各佔一半並有意買入4伙。 項目夥恒生銀行推置業優惠，恒生銀行零售銀行及財富管理存款外匯及抵押貸款業務主管林禧彥指，該行為指定買家提供期間限定首三年定息2.73%按揭計劃、2,888元綠色按揭大利是及人民幣/港幣Mortgage-Link特惠存款計劃。

銷售安排第1號，共100伙，當中以價單發售82伙及招標發售18伙。在82伙價單發售單位中，包括26伙一房（開放式廚房）單位、26伙兩房（開放式廚房）單位及30伙兩房（梗廚）單位，另設13伙三房（開放式廚房）單位及5伙平台特色户招標。單位實用面積275至576方呎，折實售價548萬至875.5萬元，折實呎價由17,106至18,376元，折實平均呎價17,791元。 首輪銷售分為A1、A2及B組，當中A1組須選購2至8伙指定單位，A2組須選購1伙兩房梗廚單位；B組須選購1伙指定單位。