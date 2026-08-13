滶蘊加推最後3伙一房 下周一發售 折實價1050萬起｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」今日(13日)加推全盤最後3伙一房單位，包括5樓、7樓及8樓E5室，實用面積336方呎，扣除8.5%售價折扣及6%現金回贈後，售價由約1,050.5萬至1,114.9萬元，將於下周一(17日)起發售。
新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目昨日售出2樓E5室，實用面積298方呎，附設47方呎平台，採一房設計，售價1,010.3萬元，呎價33,903元，呎價料創九龍區新盤一房單位新高。據了解，買家購入單位作長線投資。
何家欣指，「滶蘊」開售迄今累沽65伙，套現超過27億元；其中在10日內售出3伙兩房單位，套現逾5,200萬元。今日首度開放一個兩房示範單位予傳媒參觀，參照6樓E2室為藍本搭建，屬已裝飾無改動示範單位，實用面積435方呎，採兩房連開放式廚房設計；同戶型兩房戶現僅餘最後1伙。
新世界發展策略設計部總監鄭靜如指，是次開放的示範單位不設走廊，空間份外寬敞實用，更精心展現多項新世界發展匠心瑰麗級設計，如「Rosa Door花蘊金門」、「Rosa House Light曜蘊壁燈」及一系列ARTIS配件，設計瑰麗優雅。
New World CLUB周末舉辦「科技與AI學習體驗日」
另外，配合項目附近國際學校及名校林立，New World CLUB於本周末將於展銷廳舉辦「科技與 AI 學習體驗日」，將聯同科技及AI賦能機構Preface，透過互動工作坊體驗，讓小朋友親身接觸科技及AI應用，從實踐中培養AI素養、創意思維及解難能力。
「滶蘊」共提供109個低密度住宅單位，主打複式大戶及三、四房大宅。