滶蘊加推最後3伙一房 下周一發售 折實價1050萬起｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」今日(13日)加推全盤最後3伙一房單位，包括5樓、7樓及8樓E5室，實用面積336方呎，扣除8.5%售價折扣及6%現金回贈後，售價由約1,050.5萬至1,114.9萬元，將於下周一(17日)起發售。

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目昨日售出2樓E5室，實用面積298方呎，附設47方呎平台，採一房設計，售價1,010.3萬元，呎價33,903元，呎價料創九龍區新盤一房單位新高。據了解，買家購入單位作長線投資。

何家欣指，「滶蘊」開售迄今累沽65伙，套現超過27億元；其中在10日內售出3伙兩房單位，套現逾5,200萬元。今日首度開放一個兩房示範單位予傳媒參觀，參照6樓E2室為藍本搭建，屬已裝飾無改動示範單位，實用面積435方呎，採兩房連開放式廚房設計；同戶型兩房戶現僅餘最後1伙。