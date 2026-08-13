映居僅餘15伙待售 推全新置業優惠總值10萬｜旺角新盤

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，目前餘下的15伙單位，間隔全為睡房連書房設計，包括5伙頂層連天台特色戶，以及10伙分佈在高層22樓至27樓的標準單位可供出售，該批單位之價單售價扣除最高12%折扣優惠後，折實售價由749.2萬元起，折實呎價由22,101元起。他續指，壓軸可供出售之15伙單位未來現樓落成後，有意考慮提價發售。

建灝地產與市區重建局合作發展的旺角新盤「映居」，項目至今已售出107伙，套現逾7.38億元，目前僅餘下15伙單位可供出售。今日(13日)公布推出全新置業優惠，同時延長示範單位開放時間，方便意向人士蒞臨參觀。

「映居」月前已獲批入伙紙，隨著項目接近竣工及入交樓階段，參觀及查詢人士持續回升，為回饋客戶支持，集團公布推出全新「準現樓入市禮遇」，名額5名，每份價值20,000元，總值100,000元，先到先得，送完即止。

建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠表示，鑑於近期參觀及查詢人士持續回升，為滿足買家需求，集團公布將延長示範單位的開放時間至9月份，並計劃於11月初開放項目現樓單位，供意向人士參觀。

「映居」位於旺角埃華街3號，提供122伙，全屬睡房連書房間隔，實用面積由301至347方呎，預計關鍵日期為今年10月31日。項目毗鄰港鐵奧運站及旺角站，約5分鐘即達高鐵香港西九龍站。