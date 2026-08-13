PARK SILICON會所設「META ZONE」創科電競空間 邀電競港隊親臨示範｜古洞新盤

北部都會區古洞北首個新盤、會德豐地產旗下鄉梓路23號「PARK SILICON」,展示住客會所PARK SILICON LAB的創新創科設施「META ZONE 未來玩家」電競空間，更特別邀請了香港電子競技精英運動員陳卓傑及羅慶隆親臨現場，兩人曾參加上屆杭州亞運電競，並即場示範高超的電競對戰技術；二位精英運動員均對「META ZONE」極致流暢的沉浸式體驗讚不絕口，不但設備達專業賽事水準，更認為住宅會所能提供頂級電競平台，實屬難得。

項目住客會所「PARK SILICON LAB」連園林合共逾5萬方呎、提供50項多元設施，為創科精英打造度假式生活。「META ZONE 未來玩家」專屬電競空間以私人飛機駕駛艙為靈感，配備頂級的專業電競設備，包括高性能處理器、顯示卡、人體工學電競椅等，營造未來科幻感的沉浸式氛圍。項目透過創新科技融入日常生活，讓住戶享受樂趣之餘，亦培育未來創科時代所需的思維與能力。