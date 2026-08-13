新地元朗YOHO MALL加速升級 上半年人流增7% 引入75個全新品牌｜商場動態

新鴻基地產(016)旗下旗艦商場元朗YOHO MALL於2026年上半年持續推進商場升級，以「年輕化、高端化、跨境化」為核心策略，透過引入獨家旗艦品牌、策劃大型IP體驗項目、優化空間布局及拓展大灣區客源，推動客流及消費表現持續增長。2026年迄今完成新租及擴充續租達20%，涉及近90個租戶品牌，當中75個更為全新進駐品牌，涵蓋餐飲、零售、運動及健康生活等多元業態。商場將持續優化品牌組合，引入更多具市場吸引力及話題性的商戶，鞏固新界西及北部旗艦商場地位。

新鴻基地產代理租務部副總經理(租務)黃佩玲表示，YOHO MALL於上半年持續透過首店經濟、獨家IP活動及跨境消費體驗，成功帶動客流及消費轉化率錄得顯著增長。上半年日均接待超過20萬人次，人流按年增長7%，車流按年增長12%。隨着YOHO系商場全面聯通，YOHO商圈已形成百萬呎的一站式綜合體驗目的地，吸引本地家庭、年輕客群及大灣區旅客。未來將繼續透過品牌升級及全新設施投入，推動YOHO系商圈發展成北部都會區重要消費及生活樞紐。」

黃佩玲稱，現時商場業態涵蓋高端珠寶、潮流潮玩、星級餐飲、運動健康及親子教育。展望下半年，商場將繼續秉持創新理念，引入更多矚目品牌及頂流 IP 活動，並推出The Point Gold Lounge、全新彈跳樂園及Pickleball運動場等重磅設施，目標將YOHO商圈發展成新界西北及未來北部都會區的重要購物消閒地標。

千海水產及壽司郎分別於本年第四季及明年首季開業

2026年上半年，YOHO MALL引進多間新界西首店及香港獨家旗艦店，包括元朗首間POP MART泡泡瑪特旗艦店、全港首間金至尊「至臻豪華店」，以及元朗旗艦EFX24二十四小時健身中心。商場亦持續擴展餐飲版圖，新增PICI、添好運、Curry Room、沙嗲王白咖喱公司、霸王茶姬及瑞幸咖啡等品牌；而千海水產及壽司郎將分別於本年第四季及明年首季開業。

YOHO MALL近年積極擴展運動零售及體驗版圖，匯聚超過20個運動及休閒品牌，並將於年底迎來面積近10,000方呎、由職業匹克球運動員王康傑及其團隊開辦的Top Pickle運動場。此外，商場健康生活、醫療及美容品牌數目增至近30個，較此前增加近三成，進一步強化社區服務功能。