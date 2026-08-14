50指標屋苑上周買賣按周回落25% 利嘉閣：港島新界雙雙下挫｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，剛過去一周指標屋苑交投顯著放緩，主要受暑假旅遊旺季影響，不少業主及買家紛紛外遊，導致睇樓量及市場活躍度明顯大減。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（3/8—9/8）共錄50宗買賣個案，較前周(27/7—2/8）的67宗減少25%，創自2025年二月初以來的七十九周即一年半新低。

全港50指標屋苑二手成交量每周變化

三區兩跌一持平 按地區劃分，上周港島區及新界區指標屋苑交投量雙雙下挫，九龍區則按周持平。當中港島區8個指標屋苑上周共錄5宗買賣，較前周的16宗減少69%，其中太古城期內錄得3宗成交，按周大減63%；康怡花園、南豐新村、鯉景灣、嘉亨灣、杏花村及藍灣半島6個屋苑期內均暫未聞交投，齊齊「捧蛋」。 新界區方面，21個指標屋苑上周共錄20宗買賣，較前周的26宗減少23%，其中嘉湖山莊交投量由前周的6宗，減少50%至上周的3宗；碧堤半島及錦繡花園期內各錄1宗成交，按周減幅分別達50%。

「零成交」屋苑按周增 29% 至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄25宗交投，與前周的宗數相同，其中麗港城交投量由前周的5宗，減少60%至上周的2宗；黃埔花園及海濱南岸分別錄得3宗及1宗買賣，按周減幅各自達50%；不過，新都城及美孚新村各錄3宗成交，按周分別增加2倍；昇悅居期內錄2宗買賣，較前周的1宗增加1倍。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有22個屋苑錄得「零成交」，較前周的17個增加29%，當中港島區及九龍區各佔6個及7個屋苑，新界區則佔9個。