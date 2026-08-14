50指標屋苑上周買賣按周回落25% 利嘉閣：港島新界雙雙下挫｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，剛過去一周指標屋苑交投顯著放緩，主要受暑假旅遊旺季影響，不少業主及買家紛紛外遊，導致睇樓量及市場活躍度明顯大減。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（3/8—9/8）共錄50宗買賣個案，較前周(27/7—2/8）的67宗減少25%，創自2025年二月初以來的七十九周即一年半新低。
三區兩跌一持平
按地區劃分，上周港島區及新界區指標屋苑交投量雙雙下挫，九龍區則按周持平。當中港島區8個指標屋苑上周共錄5宗買賣，較前周的16宗減少69%，其中太古城期內錄得3宗成交，按周大減63%；康怡花園、南豐新村、鯉景灣、嘉亨灣、杏花村及藍灣半島6個屋苑期內均暫未聞交投，齊齊「捧蛋」。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄20宗買賣，較前周的26宗減少23%，其中嘉湖山莊交投量由前周的6宗，減少50%至上周的3宗；碧堤半島及錦繡花園期內各錄1宗成交，按周減幅分別達50%。
「零成交」屋苑按周增29%
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄25宗交投，與前周的宗數相同，其中麗港城交投量由前周的5宗，減少60%至上周的2宗；黃埔花園及海濱南岸分別錄得3宗及1宗買賣，按周減幅各自達50%；不過，新都城及美孚新村各錄3宗成交，按周分別增加2倍；昇悅居期內錄2宗買賣，較前周的1宗增加1倍。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有22個屋苑錄得「零成交」，較前周的17個增加29%，當中港島區及九龍區各佔6個及7個屋苑，新界區則佔9個。
二手市場下半月有機會觸底回升
陳海潮指出，目前二手市場短期陷入「歇暑」狀態，交投量已連續多周於低位浮沉，反映市場觀望情緒極濃。不過，隨著踏入八月中旬，暑假尾聲臨近、外遊人士陸續回港，加上一手市場多個焦點大盤蓄勢待發，預料新盤開售有助重新激發市場焦點及入市氣氛。當前累積的剛性置業需求將逐步釋放，相信二手指標屋苑買賣交投量在經歷本輪深度調整後，下半月有機會觸底回升，八月下旬成交量可望逐漸走出谷底。