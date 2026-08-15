7月安老按揭登記按月跌25% 首7個月申請量增長負轉正 按年升7%｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處的數據，2026年7月錄得39宗安老按揭登記，按月減少13宗，按月跌25%，創3個月新低；2026年首七個月錄得230宗登記，對比2025年同期（229宗）多1宗，按年增加0.4%。安老按揭巿場佔有率方面，自安老按揭計劃推出以來，中銀香港的參與度一直最高，2026年7月份39宗登記當中，37宗均由中銀香港承造，2宗由上海商業銀行承造。根據2026年首七個月記錄，排名第一為中銀香港，錄得225宗登記，市佔率接近98%；排名第二是上海商業銀行，錄得5宗登記，市場佔有率為2.2%。

優化措施出台後安老按揭申請上升 連續四個月處百宗水平 根據香港按證保險公司的數據，2026年7月共接獲117宗安老按揭申請，按月升11%，創逾2年新高。而安老按揭優化措施於3月出台後，單月申請量由2月份低位42宗上升，近四個月均處於近百宗較活躍水平，反映近月有意申請安老按揭的業主增多。中原按揭董事總經理王美鳳分析，近月安老按揭申請有所增加，主因是樓價重返升軌、樓價及估值已逐步回升，業主有利以較高估值計算年金；加上受惠於3月份安老按揭優化措施出台，令每月獲取年金增加而利息成本減少。

首7個月安老按揭單人申請佔比最高 達 65.7% 數據顯示，2026年首七個月接獲602宗安老按揭申請，對比2025年同期563宗申請按年升7%，反映樓價回升及優化措施帶動申請量收復失地。香港按揭證券公司自2011年7月推出安老按揭計劃以來，截至2026年7月31日，該計劃累計收到9,539宗申請，其中單人申請佔比最高，達65.7%，雙人及三人申請分別佔34.2%及0.1%。安老按揭申請者的平均年齡約為69歲，物業平均價值為540萬元（範圍介乎23萬元至8,300萬元）。每月年金平均金額為15,400元（範圍介乎0元至198,000元）。涉及物業平均樓齡為32年（範圍介乎1年至77年）。在年金年期選擇方面，由於能為申請者提供最大保障且無需擔心還款問題，終生領取年金的選項最受歡迎，佔比達54.6%；其次為可獲得最高年金金額的10年固定期申請，佔比達20.3%。