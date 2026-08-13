成都Sofa Bar Livehouse進駐中環 開設香港首間門店

Sofa Bar Livehouse表示，香港一直被譽為亞洲最具國際化的城市之一，匯聚多元文化、創意人才及國際社群。作為品牌首次走出中國內地市場的重要一步，認為中環是香港首店的理想選址。期待打造別具特色的 Livehouse體驗，以音樂為橋樑，連結文化與人群，同時為香港充滿活力的夜生活文化增添新元素。

世邦魏理仕香港零售租賃部董事葉承志表示，很高興能協助 Sofa Bar Livehouse落戶這個位於中環核心地段的標誌性舖位，開設其香港首間分店。娛樂及體驗式概念正逐漸成為香港零售市場的重要組成部分，不但有助打造更具吸引力的消費目的地，亦能延長消費者在非傳統購物時段的活動時間。是次交易反映營運商對香港作為區域生活品味及娛樂樞紐復甦前景充滿信心，並進一步鞏固中環作為香港首屈一指熱點的地位。

Sofa Bar Livehouse源自成都，以其獨特的現場音樂及文化娛樂概念而聞名。品牌將透過全新中環據點進軍香港市場，匯聚民謠音樂人、新晉藝術家及來自不同文化背景的表演者，在具互動性的演出空間中，為觀眾帶來豐富多元的音樂文化體驗，並促進表演者與觀眾之間更深層次的交流與連結。