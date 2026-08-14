新蒲崗駿星企業中心Trium Hub 5全層招租 呎租15元起｜工商市況

隨著東九龍轉型發展日趨成熟，新蒲崗憑藉鄰近啟德發展區的地理優勢及完善的交通網絡，成為不少企業與創新產業進駐熱點。據中原(工商舖)資料顯示，工廈租賃市場吸納表現不俗，上半年錄得合共錄得2,538宗租賃成交，按年微升約2%，整體市場保持平穩向上。有業主看準市場形勢，將旗下位於新蒲崗駿星企業中心Trium Hub推出市場招租，並委託中原(工商舖)獨家代理負責租務相關事宜，意向呎租由約15元起。
中原(工商舖)工商部高級分區營業董事周家儉表示，該招租物業位於新蒲崗六合街9號駿星企業中心Trium Hub，發展商將推出5層精選樓層招租，涉及樓層包括地下至3樓及10樓，面積由約794方呎起，出租總建築面積約31,050方呎，意向呎租由約15元起。
大部分樓層已獲承租
周家儉指，物業樓高12層，大部分樓層已獲承租，當中地下及10樓為特色樓層，頗受市場歡迎，獲不少企業洽租及查詢參觀。是次出租樓層空間實用四正，適合零售、創新科技、文化娛樂及各類專業服務機構等相關行業租用。樓層採光極佳，配備2部載客升降機及1部載貨升降機，方便用戶出入；同時配備獨立及分體冷氣系統，方便租戶自主控制營業時間。樓層使用方面，地下至1樓為餐飲與市集用途，設有約4.2米特高樓底，適合零售、商舖及餐飲機構進駐；2樓至3樓為健身與劇場用途，部分單位附設精緻裝修及專屬空中平台花園；5樓屬餐飲用途，6樓至11樓則為共用工作空間與寫字樓樓層。是次招租樓層屬市場罕有之高質素盤源。
周家儉稱，駿星企業中心Trium Hub位處新蒲崗核心地段，步行約5分鐘可達鑽石山港鐵站，連接觀塘綫及屯馬綫，擁雙鐵交匯優勢，交通便利，更可無縫連接啟德Airside、荷里活廣場、采頤花園商場及Mikiki等主要商圈，產生協同效應，加上鄰近東蒲青年中心與青年宿舍，人流不俗、整體營商環境成熟，不論作餐飲、零售、創新科技、文化娛樂或辦公都極具優勢。
周家儉分析，東九龍區轉型發展日趨成熟，市場對具備多功能用途及可自主控制營業時間的商業樓面需求殷切。是次招租物業規劃多元，涵蓋餐飲、零售、健身、寫字樓及共用工作空間等，能靈活配合不同行業的營運模式，尤其對中小型租戶吸引力大。周氏預料，項目將吸引擴充業務的零售、餐飲、創科及文創等相關企業或機構高度關注，預計駿星企業中心Trium Hub推出市場招租後，短期內會獲市場關注。