新蒲崗駿星企業中心Trium Hub 5全層招租 呎租15元起｜工商市況

隨著東九龍轉型發展日趨成熟，新蒲崗憑藉鄰近啟德發展區的地理優勢及完善的交通網絡，成為不少企業與創新產業進駐熱點。據中原(工商舖)資料顯示，工廈租賃市場吸納表現不俗，上半年錄得合共錄得2,538宗租賃成交，按年微升約2%，整體市場保持平穩向上。有業主看準市場形勢，將旗下位於新蒲崗駿星企業中心Trium Hub推出市場招租，並委託中原(工商舖)獨家代理負責租務相關事宜，意向呎租由約15元起。

中原(工商舖)工商部高級分區營業董事周家儉表示，該招租物業位於新蒲崗六合街9號駿星企業中心Trium Hub，發展商將推出5層精選樓層招租，涉及樓層包括地下至3樓及10樓，面積由約794方呎起，出租總建築面積約31,050方呎，意向呎租由約15元起。