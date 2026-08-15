7月二手私宅登記量急挫37% 創11個月最少｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手私宅買賣在經歷連續4個月「破四」後，在七月出現回落，共錄3,225宗，創11個月新低。根據土地註冊處數字所得，2026年七月份，全港共錄3,225宗二手私宅買賣登記（數字主要反映六月中旬至七月上旬期間的市場實況），較六月份的5,122宗大跌37%，為過去11個月的新低，在連續4個月突破四千宗的高水平後，再度跌至三千宗水平。七月份登記總值按月減少42%，錄263.54億元，創下近9個月新低。

九個價格組別買賣登記量均跌 今年七月份，按二手私宅價值分類，九個價格組別的買賣登記量全部下跌，當中以樓價1億以上組別的跌幅最顯著，按月跌80%，至3宗登記；801萬至1,000萬元及1,001萬至1,200萬元者則同跌43%，各錄306宗及161宗，跌幅第二大。而登記量佔比最多的銀碼類別，即400萬元以下者雖為跌幅第二小的類別，共錄1,015宗，但按月也急插30%，令該組別蒸發426宗登記。此外，樓價1億以上組別登記金額錄得最大跌幅，按月大跌77%，故拖低整體登記金額。

三區登記量全部下跌 按全港三區作分析，七月份港九新界三區登記量錄得全部下跌。當中，港島區登記量按月跌39%，月內錄739宗登記；新界區按月跌37%，錄得1,419宗登記；至於九龍區則跌35%，共有1,067宗。另外，十大最活躍成交分區的登記量同樣錄得全部下跌，當中以荃灣區及土瓜灣區的跌幅最大，月內分別有123宗及113宗登記，按月同步跌44%。至於將軍澳區也錄得42%的跌幅，月內只有187宗登記，但仍為登記量最多的分區。

十大活躍屋苑登記按月跌 28% 此外，上月十大活躍二手私人屋苑登記量中，錄得八跌兩升，其中以匯璽的跌幅最大，月內錄得16宗登記，按月急跌53%；其次太古城及黃埔花園也分別跌46%及41%，各錄20及17宗登記。逆市錄得升幅的兩個活躍屋苑為海逸豪園及NOVO LAND，分別升22%及18%，各錄22宗及20宗登記。至於日出康城蟬聯登記量最活躍的屋苑，錄77宗，惟按月也跌25%。此外，七月份十大活躍屋苑總計登記量共有289宗，較六月份的399宗下跌28%。