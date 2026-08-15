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出版：2026-Aug-15 18:00
更新：2026-Aug-15 18:00

滶蘊示範單位｜435呎裝飾無改動兩房 多項新世界瑰麗級設計(多圖有片)｜九龍塘新盤

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滶蘊示範單位｜435呎裝飾無改動兩房 多項新世界瑰麗級設計(多圖有片)｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」最新開放一個已裝飾無改動示範單位，參照6E2室搭建，實用面積435方呎，採兩房連開放式廚房設計。

單位以巴黎高級訂製(Haute Couture)美學為靈感主軸，將時裝界對質感、剪裁與細節的極致追求轉化為空間語言，貫穿整體設計，營造出一種無需言說的瑰麗優雅。設計揉合編織面料的細膩肌理、金色收邊的精緻點綴，以及富層次的材質對比。全屋多項新世界發展匠心瑰麗級設計，例如「Rosa Door花蘊金門」、「Rosa House Light曜蘊壁燈」及一系列ARTIS配件，設計瑰麗優雅。

單位入口的「Rosa Door花蘊金門」以盛放花朵為設計主題，配合剔透的玻璃飾面，更設有三合一智能門鎖ArtisLock，方便實用。單位不設走廊，使空間份外寬敞實用，入口設有玄關櫃，方便收納鞋履及日常出行物品。

客飯廳設計別出心裁，天花採用幾何鋼琴漆飾面造型，結合精準比例分割與自家搭配設計，延伸空間視覺高度。內置多組燈光系統，可按不同生活場景自由組合與轉換，營造多元氛圍。色彩方面以暖金、裸粉及市場備受青睞的橄欖綠為主調，平衡柔和與沉穩氣質。沙發選用多層次編織面料，紋理豐富而觸感細膩，猶如高級訂製布料。設計師選用綠色天然玉石四人餐桌，配搭編織面料餐椅，與織物語言相互呼應，形成統一而完整的空間氛圍。

開放式廚房以木系色調為主，備有歐洲名牌家電，包括嵌入式電磁爐、嵌入式蒸焗爐、嵌入式洗碗機等。另配備磁吸配件Kit Plus，住戶可以按照個人喜好習慣，整齊收納廚具及調味料等。

⇊直擊「滶蘊」6E2

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露台及工作平台設有多功能BALCONY+，配備洗衣乾衣機，並預留空間放置小型家電，更設有防雨趟閘。另設MAGIC HANGER，兩組自家設計晾衣杆，每支承重量高達5公斤，可隨心轉換固定於不同位置，方便晾掛衣物。配備匠心設計的「Rosa House Light曜蘊壁燈」，花紋圖案典雅高貴，提升室外空間的美感層次。

睡房設計優雅，主人睡房延續高級訂製主題，並以私密與舒適為核心。空間換上溫潤的裸粉與酒紅色調。波浪形床頭板以柔和曲線勾勒優雅氣質；空間規劃融入Smart Flow Living概念，優化生活動線，令起居、梳妝與工作自然流動。衣櫃、梳妝及書桌採一體化設計，配備內嵌抽拉儲物及隱藏式埋線面板，保持整體俐落。

睡房1以橄欖綠與大地色為主調，床邊配置弧形側几作梳妝位。嵌入式木製衣櫃採用亮光門板飾面，與空間的柔和色調形成精緻對比，同時透過立體儲存設計維持整潔有序的視覺效果。

浴室以淺綠色瓷磚鋪砌，配襯淺色木紋櫃面。鏡櫃可收納小型家電，並設有13A雙位電插座配USB插座及浴室寶，兼顧美感與實用。單位均配置一系列ARTIS配件如Artisan SwitchesARTISHANDLE，造型匠心獨到，盡顯細節心思。

「滶蘊」共提供109個低密度住宅單位，主打複式大戶及三、四房大宅。

即睇九龍塘滶蘊最新資訊 (House730)

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