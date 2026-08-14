全球樓市｜內地猛招救市 降首期 免壓測 掀港人北上置業潮

中國內地房地產市場正處於長達數年的深度調整期。為應對持續的樓市低迷及發展商資金鏈斷裂等困局，中央政策重心已從早期的短期需求刺激，告別過往高負債、高周轉、高槓桿的舊軌道。近年，中央及地方政府頻頻出招救市，北京最新宣布放寬非本地居民的限購門檻，而鄰近香港的深圳亦大幅放寬按揭政策，配合連番「減辣」，吸引港人北上置業，作退休或兩地通勤之用。

繼上海於今年2月放寬限購令後，北京亦跟隨步伐，以滿足住房需求及穩定樓市。當局將進一步放寬非本市戶籍居民在五環內核心住宅區的置業限制。當局允許已繳納一年社保或個人所得稅的非居民可在該區購買物業，此前相關人士需要繳納兩年社保或個人所得稅才能符合購買資格。這亦是北京市繼大約8個月前首度放寬非本地居民購房規定後，又一漸進式鬆綁措施。此外，新規列明子女若獲父母贈予物業，將獲豁免購房資格審查。北京當局同時提高了買家可憑住房公積金申請的按揭額度。新措施亦於今年8月8日正式生效。

深圳交投回暖 港人買家需求持續擴大

隨着內地不同地區連環出招，鄰近香港的深圳樓市亦展現升勢。深圳中原地產二級市場事業三部總經理何平指，深圳整體樓市今年銷售量較去年同期大升30%至50%。港人北上置業比例亦穩步攀升，按年升約5%；若與2022年疫情過後的市場走勢相比，港人置業需求更錄至少30%增幅。他稱，港人買家現約佔深圳一手住宅整體成交量1%至2%，全年介乎300至500伙成交。港人雖尚未成為市場主力，但相關需求正持續擴大。

在區域選擇上，何平分析指傳統羅湖區現時樓價每方米約5萬至6萬元人民幣，相比之下，龍崗區的樓價約低一半，入市門檻更具吸引力。