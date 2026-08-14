累售近60%單位 滶蘊 下周賣最後3伙一房 折實價1050萬起

豪宅新盤銷情向好，且有價有市，發展商把握時機推貨應市。新世界發展(017)旗下九龍塘「滶蘊」迄今累沽65伙，佔全盤109伙近60%，套現超過27億元。最新落實於下周一推售全盤最後3伙一房單位，實用面積336方呎，扣除折扣及現金回贈後，售價由約1,050萬元起。



一房呎售近3.4萬 創九龍新盤同類戶新高

新世界發展營業及市務部總監何家欣稱，今批推售單位為5樓、7樓及8樓E5室，扣除8.5%售價折扣及6%現金回贈後，售價由約1,050.5萬至1,114.9萬元。項目周三售出2樓E5室一房，實用面積298方呎，附設47方呎平台，成交價1,010.3萬元，呎價33,903元，呎價料創九龍區新盤一房單位新高。據了解，買家入市作長線投資。