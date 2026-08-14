累售近60%單位 滶蘊 下周賣最後3伙一房 折實價1050萬起

豪宅新盤銷情向好，且有價有市，發展商把握時機推貨應市。新世界發展(017)旗下九龍塘「滶蘊」迄今累沽65伙，佔全盤109伙近60%，套現超過27億元。最新落實於下周一推售全盤最後3伙一房單位，實用面積336方呎，扣除折扣及現金回贈後，售價由約1,050萬元起。
一房呎售近3.4萬 創九龍新盤同類戶新高
新世界發展營業及市務部總監何家欣稱，今批推售單位為5樓、7樓及8樓E5室，扣除8.5%售價折扣及6%現金回贈後，售價由約1,050.5萬至1,114.9萬元。項目周三售出2樓E5室一房，實用面積298方呎，附設47方呎平台，成交價1,010.3萬元，呎價33,903元，呎價料創九龍區新盤一房單位新高。據了解，買家入市作長線投資。
該盤昨首度開放一個已裝飾無改動示範單位予傳媒參觀，新世界發展策略設計部總監鄭靜如介紹指，示範單位參照6樓E2室搭建，實用面積435方呎，採兩房連開放式廚房設計；同戶型單位現僅餘最後1伙待售。
黃竹坑滶晨下月現樓推售 北都項目擬年底出擊
對於集團年內推盤部署，何家欣透露，集團牽頭的黃竹坑港島南岸第5期「滶晨」將於下月以現樓形式推出應市，目前尚餘約30伙待售。此外，粉嶺馬適路商住大型項目及尖沙咀漢口道綜合發展項目，則部署今年底至明年初推出，前者屬集團北部都會區首個項目。展望後市，她預計市場仍由剛需帶動，租金走勢持續創歷史新高，吸引投資者入市，亦有用家「轉租為買」，反映在住屋需求強勁下，有效帶動銷情。
即睇黃竹坑港島南岸第5A期「滶晨」最新資訊(House730)
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海瑅灣II連沽3伙 吸金逾2124萬
投資客入市意欲積極，將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的第13A期「海瑅灣II」昨日連沽3伙，套現逾2,124萬元。當中有投資者斥逾1,438萬元連購2伙，分別為第5A座22樓D室及5A座19樓D室，實用面積同為445方呎，成交價分別逾720萬及717萬元，呎價16,198元及16,123元。
「海瑅灣」系列迄今累售1,007伙，總套現逾87億元。
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