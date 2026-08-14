BIZ勝派｜古洞北首個新盤PARK SILICON成市場指標 坐擁新區發展無限潛力 領航北都打造「北都新中環」

北部都會區發展全面提速，古洞北作為古洞北作為新發展區核心地帶，發展潛力備受市場看好。PARK SILICON作為古洞北首個私人住宅項目，成為市場焦點，更被視為區內樓市發展的指標。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀認為，古洞北憑藉政策支持、交通基建及創科產業優勢，未來有望發展成集住宅與商業於一體的「北都新中環」。 政策重點投放 古洞北成北都先行區 隨着國家「十五五規劃」將北部都會區納入發展藍圖，致力打造全新的商業圈，在北部都會區眾多新發展區之中，黃光耀特別看好古洞北的發展前景。他指出，古洞北獲政府投入的資源最多，發展步伐最快。區內將興建首個政府聯用綜合辦公大樓，將會有9個標誌性政府部門進駐，反映政府對古洞北定位及發展潛力充滿信心，打造「北都新中環」。與此同時，周邊的學校、街市、社區中心等多項民生配套正加速落成，未來將形成「古洞北10分鐘生活圈」，實現工作與生活平衡。

本地客熱捧新區發展 跨境創科人才漸增 首輪銷售反應可見項目以本地買家為主。黃光耀表示，約七成準買家來自本地市場，主要集中於上水區，反映新界北區居民對原區置業需求殷切。作為舊區內罕有大型新發展項目，加上全新規劃及完善配套，深受區內買家歡迎。另外三成則來自九龍及深圳，其中不乏跨境工作的年輕創科專才。另外三成則來自九龍及深圳，其中不乏跨境工作的年輕創科專才。買家結構方面，自住客約佔七成，其餘三成屬投資者。當中部分大手買家看好北部都會區長遠發展及產業落地帶來的人口紅利，選擇提早部署作中長線投資。

供應增加反成利好 共建成熟古洞社區 北部都會區被視為香港未來10年的經濟引擎，總面積約3萬公頃，預計可容納約250萬人口，提供約50萬個住宅單位及65萬個就業職位，發展規模龐大。同時他並不擔心區內住宅市場出現過度競爭情況，他認為「獨木不成林」，隨着大型發展商及政府共同參與發展，投入更多在商業、教育及交通等基建項目，將大幅提升社區成熟，進一步帶動物業升值潛力。發展商更特別設立「古洞北．都會新篇展館」，以「共融、共創、共享」為主題，透過專業導賞、展覽及多媒體內容展示北都規劃藍圖、生態環境及產業發展願景。

樓市「價量兼備」 北都成長遠推動力 近期樓市氣氛回暖，租金持續高企下，「供平過租」現象再次出現，刺激買家入市意欲。黃光耀預期下半年至明年初，一手市場有望呈現「價量兼備」的發展格局，全年樓價升幅可達10%至12%，一手成交量亦有機會創近年新高。他相信，北都私人住宅項目將成為未來一手市場的重要支柱，而大量創科企業人才進駐，將帶動新界北樓價，他建議有意置業人士應把握基建落成前入市，避免錯失區域起飛帶來的升值潛力。

PARK SILICON 主打兩房戶 融入創科元素設計 項目分兩期發展，第2期命名為PALO SPRINGS，項目合共提供781伙，實用面積約275至604平方呎，主打兩房戶，佔全盤近六成。全數兩房單位面積均超過480平方呎，客飯廳間隔方正實用，其中不少採用梗廚設計，明火煤氣煮食爐迎合家庭客需要。此外，項目位處大單邊位置，景觀開揚，兩座住宅大樓採用逾130度八字形布局，大幅減少樓宇互望情況，私隱度高。 鐵路優勢 2 分鐘直達古洞站 貫通港深雙城 CBD 項目屬區內罕有港鐵站新住宅項目，距離港鐵古洞站僅約2分鐘步程，並設有蓋通道直達車站大堂，居住體驗猶如港鐵上蓋物業，預計入伙時鐵路同步啟用，交通優勢即時兌現。古洞站位處上水站與羅湖站之間，一站直達落馬洲，經東鐵綫亦可一綫直達金鐘，輕鬆往返香港及深圳兩大核心商業區。未來北環綫支綫落成後，更可便捷接駁新田科技城及港深創科園，進一步完善區內交通網絡，為跨境創科專業人士提供高效便捷的通勤選擇。‌

智能生活概念 打造創科社區 項目基座設有約10萬平方呎商場，匯聚零售、餐飲等多元化商戶。而住客會所「PARK SILICON LAB」連園林合共逾5萬平方呎，提供逾50項設施。其中專為創科人才而設的共享工作空間，配備獨立視像會議室及智能辦公設備。另設24小時健身室、瑜伽空間、桑拿房及園林休憩區等，還有罕見的「三合一空中聚會空間」，結合戶外泳池、燒烤區及多用途運動場，營造度假式生活體驗。此外，項目亦毗鄰雙魚河上游一帶傳統豪宅區，坐擁馬會會所、粉嶺高爾夫球場等高端休閒設施。