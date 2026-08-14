古洞北首個新盤PARK SILICON　中原地產推出置業按揭優惠｜古洞新盤

由會德豐地產發展的古洞北優尚住宅項目「PARK SILICON」，位置緊連五大口岸，距未來港鐵古洞站約2分鐘步程，登場迅即成為樓巿焦點。中原地產及中原按揭為「PARK SILICON」客戶推出置業按揭選擇。 在今天記者會上，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS自推出首張價單以來反應極為熾熱，目前已接獲約2,100份意向登記，日前已上載 1 號銷售安排，定於本周日（16日）首輪推售100伙（82伙價單及18伙招標），視乎銷售情況或有機會加推。現時約70%買家來自新界，為頻繁跨境工作、生活人士，反映項目的地理及交通網絡極具吸引力。

中原按揭公布推出「PARK SILICON」置業按揭優惠，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠計劃。 選擇1：「限時低息定按計劃」 客戶可選擇首3年或首5年之優惠定息2.73%，其後按息低至P-1.75% (P現為5%)，客戶尊享現金回贈；按揭成數高達9成，按揭年期長達30年。王美鳳指出，此計劃享有低息及穩定供款的優勢，定息2.73%較現時市場H按息3.25%低半厘(0.52厘)，供樓金額減少近6%，而借款人在定息期內之供款額可維持穩定不變，有利制定預算。 選擇2：「尊享高存息H按計劃」

中原按揭董事總經理王美鳳表示，上述計劃相信可為「PARK SILICON」買家提供具吸引力按揭配套，若客戶選擇透過按保計劃申請高達9成按揭，以「PARK SILICON」2期PALO SPRINGS 首張價單一房折實入場價約505.7萬元計，即低至一成基本首期50萬多元，且按揭年期可長達30年，有助減低月供金額。

預期首批單位或即日沽清 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國於今年內已連續5次於議息會議中維持利率不變，令香港一直保持於低息環境，市場預料下月議息加息的可能性很低，為買家置業行動打下強心針。近期北部都會區都成市場焦點，古洞「PARK SILICION」2期PALO SPRINGS 自公布價單後市場反應熱烈，收大量查詢及入票，項目坐落於北部都會區核心地段，未來古洞站旁，地理優越，發展潛力優厚，吸引力不言而喻，樓價於明年通車前後定必受惠，再配合吸引的按揭優惠，預期項目首批單位即日沽清機會極大。

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，8月份整體交投氣氛向好，一手帶動下，不少買家加快入市步伐，怕遲買會更貴，北區二手成交較上月同期錄約一倍升幅，上月一手市場錄約800多伙一手成交，本月一手市場熱鬧，本月有望錄約1,500伙，按月升超過8成。現時正值租賃旺季，中原城市租金指數已連續6個月創歷史新高，新界北區一直受內地學生及專才追捧，租賃交投暢旺亦帶動租金升值，上水粉嶺區7月錄約110宗租賃成交，按月錄近5成升幅，租金升勢亦明顯，其中區內新晉屋苑細單位呎租高達50至53元，料本月仍有上升空間，料項目將來落成後，呎租可達約50至55元水平，租金回報可達約4厘，隨著該區發展日漸完善，如下月新皇崗口岸開始投入服務，將來亦會推高租金回報，吸引更多投資者入市。