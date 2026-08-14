叡璟I展銷廳錄逾萬參觀人次　至今超額認購逾25倍｜西南九龍新盤

華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，「叡璟I」於周三公布首張價單，以「西九必贏價」引起全城轟動，並隨即正式開放展銷廳予公眾參觀及收飛，反應非常熾熱。項目主打的兩房單位極受查詢人士歡迎，而三房戶型亦獲不少大手客及換樓客的熱烈查詢，因此精心打造了三房VIP專屬區域，今天亦率先向傳媒曝光「叡璟I」的3房1套模型。

華潤置地發展的西南九龍大型地標式綜合發展項目「THE STERLING 叡璟I」，自周三公布首張價單，短短48小時内，展銷廳已錄逾萬參觀人次，至今接獲逾2,700個購樓意向登記，超額認購逾25倍，項目計劃於短期內加推單位應市。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，「叡璟I」於短短48小時內，已火速接獲逾2,700個購樓意向登記。票源分布方面，約20%為大手客及投資客，買家入住後可以立刻享受西九近20年發展的豐碩成果，看好放租容易、回報率佳；約30%為本區分支家庭，鍾情區內國際學校、本地頂級學府林立，適合子女成長；約30%為換樓客，區內細三房的單位供應短缺，屬全區剛需的王牌；約20%為內地客、國際專才、以及海歸派，鍾情華潤置地品牌，加上項目定位為世界盤，可步行至南昌站，坐擁「3站8綫」的便利交通，瞬間直達各核心商業區。

3房1套極致大宅

3房VIP專屬區域設有2間VIP房間，既提升私隱度，亦可讓客人獨家地了解項目的3房單位。第3A座28樓D單位為3房1套戶型，實用面積為676平方呎，是大手客及換樓客的首選。客飯廳間隔分明，空間感十足，長約6.4米、闊約2.7米。兩間睡房特設「L型曲尺大窗」，引光入室，配合中空玻璃設計，隔音節能，營造舒適睡眠體驗。

呈獻專屬定製服務

「叡璟I」為買家呈獻專屬定製服務，一房及兩房單位（開放式廚房）的標準備置為雙爐頭電磁爐，住戶亦可靈活選配雙頭氣體煮食爐（明火）。三房單位（獨立梗廚）的標準備置則同時包含單頭及雙頭氣體煮食爐（明火），住戶可依個人喜好，將雙頭氣體煮食爐（明火）靈活改配為雙爐頭電磁爐。另外，「叡璟I」為所有單位提供四選一的專屬窗簾配置服務，提供四大主題風格：「流光白沙風格」、「沐光暖沙風格」、「澄空天藍風格」、「大地暖棕風格」。住戶可根據單位的座向與個人的採光喜好，挑選最合適的窗簾款式。