利嘉閣膺保良局慈善演唱會企業支持夥伴 精英會成員攜親友共享音樂盛宴 傳遞愛心正能量

利嘉閣地產一直秉持「取諸社會，用諸社會」的核心價值，除了致力提供專業卓越的地產代理服務外，亦積極履行企業社會責任，透過參與及支持各類公益活動回饋社會。為支持保良局年度大型慈善音樂盛事《SHINE ON！保良慈善演唱會》，利嘉閣地產今年更成為活動的企業支持夥伴，並愛心認購門票，安排應屆利嘉閣精英會成員攜同家人或朋友合共50人一齊欣賞演出，在享受音樂盛宴的同時，攜手支持善舉，將愛心與關懷傳遞至社會各個角落。
《SHINE ON！保良慈善演唱會》於今晚(8月14日)假紅磡香港體育館隆重舉行。活動以「SHINE ON！」為主題，雲集多位人氣歌星同台演出，以音樂凝聚社會各界力量，共同支持保良局的慈善服務發展。演唱會籌得的善款收益將撥充保良局各項服務，包括支援青少年開創多元化機遇，建立良好的平台予他們探索自我、發揮所長、回饋社會，為下一代創造更廣闊的成長空間。
應屆利嘉閣精英會會長、東半山營業董事余傑文(Man)表示，精英會一直鼓勵會員在追求卓越業績的同時，不忘肩負社會責任，鼓勵更多精英會成員及親友參與公益盛事，以實際行動支持慈善機構，向社會傳遞正能量。
余氏續指，利嘉閣將繼續實踐企業公民責任，積極與不同慈善及社福機構攜手合作，凝聚更多愛心與善意，推動社會持續向善發展，為建設更關愛共融的社區貢獻一分力量。