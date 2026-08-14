利嘉閣膺保良局慈善演唱會企業支持夥伴 精英會成員攜親友共享音樂盛宴 傳遞愛心正能量

利嘉閣地產一直秉持「取諸社會，用諸社會」的核心價值，除了致力提供專業卓越的地產代理服務外，亦積極履行企業社會責任，透過參與及支持各類公益活動回饋社會。為支持保良局年度大型慈善音樂盛事《SHINE ON！保良慈善演唱會》，利嘉閣地產今年更成為活動的企業支持夥伴，並愛心認購門票，安排應屆利嘉閣精英會成員攜同家人或朋友合共50人一齊欣賞演出，在享受音樂盛宴的同時，攜手支持善舉，將愛心與關懷傳遞至社會各個角落。

《SHINE ON！保良慈善演唱會》於今晚(8月14日)假紅磡香港體育館隆重舉行。活動以「SHINE ON！」為主題，雲集多位人氣歌星同台演出，以音樂凝聚社會各界力量，共同支持保良局的慈善服務發展。演唱會籌得的善款收益將撥充保良局各項服務，包括支援青少年開創多元化機遇，建立良好的平台予他們探索自我、發揮所長、回饋社會，為下一代創造更廣闊的成長空間。