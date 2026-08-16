PARK SILICON開賣｜中原連環促成「破頂價」成交 深港商人斥2286萬連購2伙｜古洞新盤

會德豐地產旗下古洞北鄉梓路「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS今日(16日)進行首輪開賣100伙，當中價單推售82伙及招標發售18伙。項目位於尖沙咀港威中心售樓處現場有大批準買家到場等候揀樓，場面熱鬧。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行透過招標形式替一組深港商人以2,286萬元購入2伙，當中包括1伙特色戶，為第2B座3樓A室，實用面積540方呎，平台面積382方呎，成交價1,256.8萬元，創出項目成交價新高，為古洞北奠定新指標。 陳永傑稱，該行亦促成項目一宗呎價新高成交，為第2A座3樓C室特色戶，單位實用面積442方呎，連265方呎平台，成交價1,043.3萬元，折實呎價23,604元。

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