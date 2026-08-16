PARK SILICON開賣｜中原連環促成「破頂價」成交 深港商人斥2286萬連購2伙｜古洞新盤

會德豐地產旗下古洞北鄉梓路「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS今日(16日)進行首輪開賣100伙，當中價單推售82伙及招標發售18伙。項目位於尖沙咀港威中心售樓處現場有大批準買家到場等候揀樓，場面熱鬧。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行透過招標形式替一組深港商人以2,286萬元購入2伙，當中包括1伙特色戶，為第2B座3樓A室，實用面積540方呎，平台面積382方呎，成交價1,256.8萬元，創出項目成交價新高，為古洞北奠定新指標。
陳永傑稱，該行亦促成項目一宗呎價新高成交，為第2A座3樓C室特色戶，單位實用面積442方呎，連265方呎平台，成交價1,043.3萬元，折實呎價23,604元。
料本月一手成交可重上千宗
今日稍後時間項目將作首輪公開發售，陳永傑指，該行錄得數組客戶欲購入多於1伙。作為北都古洞北首個開售項目，相信今日銷售可為古洞北奠定良好基礎。他續指，二手樓價創出3年新高，樓市利好因素不變，多個發展商以克制價開售，一、二手互動之下，8月份一手成交將重上1,000宗水平，估計每月可達1,500宗成交。
PARK SILICON示範單位｜480呎兩房套連裝修傢俬 綠化元素營造理想都市家庭(多圖有片)｜古洞新盤
「PARK SILICON」項目分兩期發展，合共提供781伙。當中第2期「PALO SPRINGS」由2A及2B座組成，設27層，提供324伙，單位實用面積介乎275至576方呎，包括52伙一房戶、78伙兩房(開放式廚房)戶、139伙兩房(梗廚)戶、52伙三房(開放式廚房)戶，以及12伙平台特色戶。