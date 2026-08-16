PARK SILICON開賣｜首日標售8伙 吸金逾7843萬 最高成交呎價23604元｜古洞新盤

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今日單日共招標售出8伙，包括4伙三房及4伙平台特色戶，合共套現逾7,843萬元。當中三房單位最高成交價及最高呎價為第2B座28樓A室，屬三房(開放式廚房)間隔，實用面積576方呎，成交價約1,120.8萬元，呎價19,458元。

會德豐地產旗下古洞北鄉梓路「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS今日(16日)進行首輪開賣100伙，當中價單推售82伙及招標發售18伙。項目位於尖沙咀港威中心售樓處現場有大批準買家到場等候揀樓，場面熱鬧。

至於今日標售的平台特色戶當中，最高成交價是第2B座3樓A室，屬三房(開放式廚房)開則，實用面積540方呎，連382方呎平台，成交價1,256.81萬元；最高呎價單位為第2A座3樓C室，為兩房(梗廚)間隔，實用面積442方呎，連265方呎平台，最高呎價23,604元。

黃光耀指，是次招標吸引不少本地自用客、頻繁往返港深兩地的創科人才與企業家入市。買家紛紛看好區內發展及升值潛力，決定以招標價入市搶佔先機。

他續指，是次招標成績亮眼，反映項目作為古洞北首個住宅項目，其質素及優勢獲市場肯定，招標成交價及呎價更確立「北都新中環」的價值新高，將為北都市場立下極具參考價值的定價新指標，且成交價高於今日以價單形式發售單位的平均呎價，預計將進一步帶動銷售熱度。