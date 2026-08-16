CCL｜連跌2周後回升 指數創近3年新高 港島樓價急升逾3.4%｜樓價走勢

楊明儀指出，8月多個大型新盤推售，市場反應熱烈，相信樓價上升方向未變，但升幅減慢，CCL上試165點目標，現時相差3.87點或2.4%，或須第三季較後期才達到。

她續指，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.21%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升19.45%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升18.60%，較2021年8月191.34點歷史高位跌15.79%。8月12日西南九龍長沙灣「叡璟I」公布首張價單102伙，15日元朗「芊御」價單銷售73伙，16日上水古洞北「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS首輪價單發售82伙，對本地二手樓價的影響將於2026年9月初公布的CCL才開始反映。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.15點，按周升0.65%。CCL(中小型單位)報160.87點，按周漲0.68%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣終止2周連跌，分別創2023年8月底後154周(近3年)的第3高及新高。CCL(大型單位)報162.47點，按周上揚1.57%，連升2周共2.24%，指數創2023年10月中後147周(近3年)新高。

2026年計，CCL暫時累漲11.81%，CCL Mass上揚11.69%，CCL(中小型單位)飆11.62%，CCL(大型單位)走高12.75%，港島漲19.32%，九龍增9.47%，新界東上揚10.53%，新界西升8.18%。

上周五(14日)公布的指數，根據2026年8月3日至9日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成半的交易是在2026年7月20日至26日簽臨時買賣合約，是7月25日元朗「芊御」次輪價單銷售118伙沽116伙，將軍澳日出康城13A期「海瑅灣II」首輪價單開售108伙沽90伙當周的市況。