熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
地產
出版：2026-Aug-16 16:16
更新：2026-Aug-16 16:16

CCL｜連跌2周後回升 指數創近3年新高 港島樓價急升逾3.4%｜樓價走勢

分享：
C

CCL｜連跌2周後回升 指數創近3年新高 港島樓價急升逾3.4%｜樓價走勢

二手樓價走勢反彈，中原城市領先指數CCL最新報161.13點，按周升0.82%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，世界盃結束後首周，新盤銷情理想，而且港股回升，帶動樓市氣氛，CCL連跌2周後回升，升穿161點，指數創20239月初後153(3)新高。惟樓價已上升逾一年，累升近兩成，二手買家轉趨保守審慎，成交放緩，短期樓價在高位反覆整固。

楊明儀指出，8月多個大型新盤推售，市場反應熱烈，相信樓價上升方向未變，但升幅減慢，CCL上試165點目標，現時相差3.87點或2.4%，或須第三季較後期才達到。

她續指，自20255月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.21%CCL20253月《財政預算案》前134.89點低位升19.45%，較20249月首次減息前135.86點低位升18.60%，較20218191.34點歷史高位跌15.79%812日西南九龍長沙灣「叡璟I」公布首張價單102伙，15日元朗「芊御」價單銷售73伙，16日上水古洞北「PARK SILICON」第2PALO SPRINGS首輪價單發售82伙，對本地二手樓價的影響將於20269月初公布的CCL才開始反映。

PS0816 (13) 0814 ccl 260814CCL map Hk1

四區樓價兩升兩跌 港島樓價急升逾3.4%

四區樓價表現呈「兩升兩跌」局面，港島CCL_Mass167.24點，按周急漲3.44%，升幅為202510月初後44周以來最大，連跌2周後反彈，指數創20238月初後157(3)新高。新界西CCL_Mass143.59點，按周上揚0.62%，結束3周連跌，指數為202310月底後146(3)8高。

至於九龍CCL_Mass158.43點，按周跌0.49%，連跌3周共1.79%，指數仍為20238月初後157(3)10高。新界東CCL_Mass175.33點，按周挫0.92%，結束2周連升，指數仍為20239月初後153(3)次高。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass162.15點，按周升0.65%CCL(中小型單位)160.87點，按周漲0.68%CCL MassCCL(中小型單位)同樣終止2周連跌，分別創20238月底後154(3)的第3高及新高。CCL(大型單位)162.47點，按周上揚1.57%，連升2周共2.24%，指數創202310月中後147(3)新高。

2026年計，CCL暫時累漲11.81%CCL Mass上揚11.69%CCL(中小型單位)11.62%CCL(大型單位)走高12.75%，港島漲19.32%，九龍增9.47%，新界東上揚10.53%，新界西升8.18%

上周五(14)公布的指數，根據202683日至9日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有近八成半的交易是在2026720日至26日簽臨時買賣合約，是725日元朗「芊御」次輪價單銷售118伙沽116伙，將軍澳日出康城13A期「海瑅灣II」首輪價單開售108伙沽90伙當周的市況。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務