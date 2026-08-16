叡璟I加推78伙入場價592.6萬 最快周末首輪銷售｜西南九龍新盤

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，價單第2號涉及78伙，單位位於第3（3A及3B）座，涵蓋4伙一房（開放式廚房）單位、57伙兩房（開放式廚房）單位、17伙三房一套單位。是次推出的單位實用面積由306至657方呎。價單第2號源用價單第1號的4種付款辦法及4種折扣優惠，買家可享最高16%折扣，折實售價由592.6萬至1,323.6萬元，折實呎價由16,966至21,128元，折實平均呎價18,960元。撇除樓層、座向、景觀等因素，價單第2號屬原價加推。是次78伙單位以售價計算，預計可套現約8.5億元，以折實價計算約7.1億元。

華潤置地(海外)發展的西南九龍全新住宅項目「叡璟」第1期「叡璟I」，截至今日(16日)下午2時，接獲逾13,000個購樓意向登記。現徇眾要求，加推價單第2號，涉及共78伙，入場價592.6萬元，折實呎價由16,966元起。項目正考慮短期內落實銷售安排，最快於本周末進行首輪推售。

最低呎價單位為第3(3B)座8樓H室，兩房（開放式廚房）戶型，實用面積476方呎，價單定價961.4萬元，價單呎價20,197元，折實售價807.6萬元，折實呎價16,966元；最低售價單位為第3(3B)座37樓C室，一房（開放式廚房）戶型，實用面積306方呎，價單定價705.4萬元，價單呎價23,052元，折實售價592.6萬元，折實呎價19,366元。

錄1.3萬票 超額逾71倍

施偉賢續指，項目於上周三以「西九必贏價」公布首張價單，並随即開放展銷廳予公眾參觀及收票，連日來參觀人潮絡繹不絕。至今下午2時，展銷廳已錄得逾18,000參觀人次，並火速接獲逾13,000個購樓意向登記，按周首兩張價單共180伙計算，超額認購逾71倍。入票人士中，約20%為大手客及投資客；約30%為本區分支家庭；約30%為換樓客；約20%為內地客、國際專才、以及海歸派。

「叡璟I」由第3A座及第3B座組成，提供507伙，單位戶型涵蓋一至三房一套，另設平台及頂層特色戶，實用面積由267至680方呎；當中主打一房及兩房戶，合共佔逾六成。項目住宅停車位設於地庫1樓及2樓，提供合共491個停車位，預計關鍵日期為2028年11月25日。