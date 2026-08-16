滶蘊明開賣最後3伙一房戶 辦「科技與 AI 學習體驗日」逾50組會員及家庭參與｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」，加推全盤最後3伙一房單位，包括5樓、7樓及8樓E5室，實用面積336方呎，扣除8.5%售價折扣及6%現金回贈後，售價約1,050.5萬至約1,114.9萬元，將於明天(17日)起發售。
為配合項目附近國際學校及名校林立，New World CLUB周末於展銷廳舉辦「科技與AI學習體驗日」，邀請超過50組尊貴會員及家庭參與。活動特別聯同科技及AI賦能機構Preface，透過互動工作坊體驗，讓小朋友親身接觸科技及 AI應用，從實踐中培養AI素養、創意思維及解難能力。活動同場設有AI與未來教育專題講座，由Preface團隊與家長分享人工智能時代下的教育發展趨勢，深入探討未來人才所需的核心能力，協助家長掌握子女成長及升學規劃的新方向。
隨著人工智能技術迅速普及，科技應用能力已成為新世代的重要競爭優勢，而優質教育資源及學習環境同樣是孩子成長的重要基石。因此，活動當日特設專屬導賞服務，讓會員深入了解新世界全新九龍核心低密度豪宅項目「滶蘊」。項目毗鄰本地傳統名校及國際頂尖學府，教育資源優越，涵蓋從幼兒至中學不同學制，包括拔萃男書院（DBS）、九龍塘宣道小學、九龍塘學校（小學部），以及香港澳洲國際學校、耀中國際學校等知名國際學府，並鄰近學位競爭激烈的國際英文幼稚園（St. Catherine’s），為重視子女教育發展的家庭提供理想居住之選。
此外，New World CLUB特別推出「置業有成」會員專屬禮遇，為特選會員提供住宅物業私人導賞、優先參觀示範單位及會員推薦獎賞等尊尚服務。特選會員於2026年12月31日或之前成功購買新世界集團旗下指定住宅單位，更有機會獲享香港瑰麗酒店住宿及／或餐飲禮遇，總值高達80,000元。
「滶蘊」深受市場歡迎，累售65伙瑰麗級低密度住宅物業，套現逾27億元。