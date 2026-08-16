滶蘊明開賣最後3伙一房戶 辦「科技與 AI 學習體驗日」逾50組會員及家庭參與｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」，加推全盤最後3伙一房單位，包括5樓、7樓及8樓E5室，實用面積336方呎，扣除8.5%售價折扣及6%現金回贈後，售價約1,050.5萬至約1,114.9萬元，將於明天(17日)起發售。

為配合項目附近國際學校及名校林立，New World CLUB周末於展銷廳舉辦「科技與AI學習體驗日」，邀請超過50組尊貴會員及家庭參與。活動特別聯同科技及AI賦能機構Preface，透過互動工作坊體驗，讓小朋友親身接觸科技及 AI應用，從實踐中培養AI素養、創意思維及解難能力。活動同場設有AI與未來教育專題講座，由Preface團隊與家長分享人工智能時代下的教育發展趨勢，深入探討未來人才所需的核心能力，協助家長掌握子女成長及升學規劃的新方向。