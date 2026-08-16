PARK SILICON開賣｜利嘉閣廖偉強：市場看好十五五規劃與北都前景 投資客斥逾3000萬大手掃4伙｜古洞新盤

據悉，該名大手買家基於對國家「十五五」規劃與北部都會區長遠戰略前景的堅定信心，看好古洞北作為創科重鎮及跨境樞紐的強大發展潛力，趁勢透過大手組別進行長線收租及資產配置部署，成為今日新盤開售的市場焦點。

十五五規劃與北都雙軌驅動，買家聚焦國家發展藍圖與區內創科、基建落地帶來的龐大租賃剛需，以優質實體房產鎖定未來黃金紅利。

對於PARK SILICON第2期今日開售即錄得投資客大手連掃4伙的強勁成交，利嘉閣地產新界董事鄭健糧稱，這充分印證了市場上具備高瞻遠矚視野的人士，將其資金全面聚焦於北部都會區，並透過實體資產長線部署捕捉香港未來的核心發展紅利。

鄭健糧表示，項目開售即錄得投資客大手連環掃入的震撼成交，再次向市場證明了北部都會區新盤的強大吸引力。隨着國家「十五五」規劃深入推進，古洞北新發展區、新田科技城、新口岸基建及創科產業鏈正全速落地，區內的住屋與租賃需求正拾級而上。今日投資者願意大手加注，正是看中北都作為深港交匯點無可替代的戰略地位。在宏觀規劃與實體需求的雙軌帶動下，北都優質房產絕對是當前資產配置與長遠保值的最強首選。