十大屋苑｜周末買賣按周大升6成 創7周新高 中原：新盤帶動二手交投氣氛

中原地產十大屋苑本周末錄得8宗成交，較上周末大升6成，創近7周新高，當中零成交屋苑維持6個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日多個一手新盤推售，並且錄得理想銷情，帶動二手交投氣氛明顯改善，為樓市注入強心針。後市預計一手新盤繼續成焦點，而二手交投將重拾動力，交投加快，全月交投量有望顯著回升。

港島區僅海怡半島錄成交 港島區方面，太古城及康怡花園均未錄得成交，只有海怡半島錄得交投。中原地產西南區鴨脷洲利南道分行首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末錄1宗交投，單位為13A座中層G室，實用面積882方呎，四房套房間隔，擁西南全海景，剛於市場以1,610萬元易手，呎價18,254元。原業主於2013年9月以1,276萬元購入，現沽貨帳面可獲利334萬元，單位13年升值26%。

黃埔花園周末錄 3 宗交投 九龍區方面，中原地產黃埔第二分行資深分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本周末錄得3宗成交，交投不俗，成交單位包括11期9座中層H室，實用面積505方呎，兩房間隔，向西街景，以762萬元沽出，呎價15,089元。據了解，原業主於2018年2月以770萬元買入該址。

新都城 816 萬沽三房套 中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行副分區營業經理關偉豪表示，將軍澳區二手成交穩健，未受新盤戰影響。新都城本周末錄得2宗成交，其中1宗為2期9座高層E室，實用面積538方呎，採三房套房間隔，擁東南市景，現以816萬元易手，呎價15,167元。據了解，原業主於2018年以750萬元購入單位，是次沽出單位帳面可獲利66萬元離場。

映灣園三房套戶5年易手微賺 10 萬 新界區方面，中原地產東涌藍天海岸分行副分區營業經理曹嘉華表示，映灣園本周末錄得2宗成交，其中中原促成屋苑9座中低層A室，實用面積912方呎，屬三房套房加儲物房間隔，享內園泳池景致，剛以958萬元成交，呎價10,143元。據悉，原業主於2021年1月以948萬元購入單位，現易手帳面可獲利10萬元離場。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)