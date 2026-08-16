短炒獲利｜何文田太子道西233號兩房套1480萬沽 9個月轉手速賺逾「3球」｜半新樓成交

樓市氣氛向好，市場上接連出現短炒獲利個案。中原地產九龍豪宅高級分區經理麥少基表示，分行最新促成何文田太子道西233號中層D室成交，單位實用面積約505方呎，採兩房套房間隔，擁開放式廚房，座向北方，景觀尚算開揚，居住環境靜中帶旺，以1,480萬元沽出，呎價約29,307元。

麥少基指，原業主於2025年11月以1,175萬元購入上址，持貨僅約9個月轉售，帳面獲利305萬元，單位期內升值約26%。

資料顯示，太子道西233號位於何文田太子道西233號，2022年入伙，屬單幢式物業，提供75伙。