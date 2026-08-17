中原(工商舖)：舖位租務找到支持 7月價量按月表現相若 料維持平穩向上態勢

政府統計處最新數字指出，本港6月份零售額約315億元，連續14個月錄得增長，而零售業務轉趨穩定，連帶舖位租務亦逐漸找到支持。據中原(工商舖)統計，7月份商舖租賃市場錄得成交約366宗，涉及成交額約3,080萬元，表現與上月相若，而成交量則錄得按年升幅近兩成。該行分析，8月份向來為傳統零售業租務旺季，加上部分品牌或趕於中秋及國慶黃金周前進駐，預料舖位租務交投將維持平穩向上態勢。 中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，7月份商舖租賃市場錄得約366宗成交，涉及成交額約3,080萬元，與上月約365宗及約3,083萬元相若，按年則分別上升19.61%及0.35%。至於租用面積方面，7月份錄得約43.5萬方呎，按月增加約6.27%。

連鎖食肆加快搬遷變陣 何潔釵稱，7月份連鎖食肆的租務情況值得關注。當中日本過江龍牛肉飯專門店Sukiya食其家自2019年12月於旺角開設首店以來，攻港約6年半已開設近30間分店，而品牌上月再度擴張，以每月約30萬元租用上環德輔道中308號富衛金融中心地下10至13號舖，面積約3,612方呎，平均呎租約83元，目前正進行圍板裝修。翻查資料，該舖位舊租客為美心MX，於2015年底以月租約40萬元進駐，期間曾數度續租，直至今年2月約滿離場。若以最新月租與美心MX當年進駐時的租金比較，該舖租金於10年間回落約25%。

此外，另一品牌食其家設於北角的新分店於上月底正式開業，何氏認為，現時本港商舖租金已調整至合理水平，並吸引不少具實力連鎖食肆及零售品牌把握時機，加快擴充步伐。

7 月核心區空置率未見明顯改善 至於空置率方面，何潔釵指出，7月份核心區空置率未見明顯改善。其中，中環及灣仔分別錄得最新空置率約7.37%及約6.17%，按月分別增加0.11及0.15個百分點，按年亦上升0.71及0.25個百分點。而灣仔區空置率升幅最大，7月份錄得約6.19%，按月及按年分別增加0.29及1.66個百分點。 九龍區方面，尖沙咀7月份空置率約7.39%，較上月減少0.07個百分點，比去年同期則上升1.05個百分點；而旺角區最新空置率錄得約9.06%，按月及按年分別上升0.14及0.66個百分點。

何潔釵續指，本港核心區舖位吸納情況逐步改善，非一線街區及民生區舖位租務仍較為受壓。為釋放市場需求，部分業主選擇調整租金期望或提供更具彈性的租務條款，尋求租務穩定；加上內地餐飲及零售品牌持續積極進駐本港市場，帶動商舖租務交投穩步向上，核心區見底訊號明確。何潔釵認為，中秋假期及國慶黃金周將至，相信在現時較為理想的租金水平下，將有更多品牌部署於核心區開業，消化現有空置供應，預料8月份商舖租賃市場將穩步向上。