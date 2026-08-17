7月中原大灣區指數結束連升按月跌0.3% 僅廣州錄升幅｜樓市數據

2026年7月中原大灣區指數報93.02點，結束了指數5連升的局面，按月跌0.3%，但仍是13個月以來的次高。7月份中原大灣區12個指數中，錄得升幅的指數7個，幅度由0.15%至1.23%不等，5個下跌的指數，跌幅為0.3%至1.37%，波幅較以往細。7月份中原大灣區指數6個月以來首次錄得跌幅，主要受四大中心城市有三個下跌所拖累，只有廣州錄得升幅。港澳指數因為人民幣上升關係而錄得下調。