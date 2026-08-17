7月中原大灣區指數結束連升按月跌0.3% 僅廣州錄升幅｜樓市數據

2026年7月中原大灣區指數報93.02點，結束了指數5連升的局面，按月跌0.3%，但仍是13個月以來的次高。7月份中原大灣區12個指數中，錄得升幅的指數7個，幅度由0.15%至1.23%不等，5個下跌的指數，跌幅為0.3%至1.37%，波幅較以往細。7月份中原大灣區指數6個月以來首次錄得跌幅，主要受四大中心城市有三個下跌所拖累，只有廣州錄得升幅。港澳指數因為人民幣上升關係而錄得下調。
廣州結束三連跌 按月升0.52%
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，7月初國務院發布擴大消費十五五規劃，住房消費納入大宗耐用商品消費體系，穩房價是促進住房消費的核心，將以往住房不炒的定性改變成穩房價。消息刺激了買家入市意欲，惟7月份大灣區受極端天氣影響，睇樓量減少，令成交量及樓價均錄得跌幅。深圳7月份二手成交4,795宗，按月下跌6%，深圳指數連跌兩個月，7月指數跌0.62%。廣州二手成交套數更跌破9,000宗水平，錄8,658宗，按月跌0.94%，但廣州指數結束三連跌，7月份升0.52%。
香港年內首錄跌 按月跌0.45%
香港指數受制於人民弊匯率因素，今年內第一次錄得下跌，跌幅0.45%，但若以港幣計算，香港指數7月份反升0.2%。陳永傑指，7月份香港缺乏大型新盤推售，適逢世界盃閉幕及暑假淡季，買家外遊而減少睇樓，令一二手成交偏淡，樓價亦在高位整固。踏入8月份，多個大型一手項目推售，西南九龍新盤開價克制，料有助掀起新一輪入市潮，香港樓市基調向好，樓價高位整固後發力再上。