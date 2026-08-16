PARK SILICON首輪沽56伙套現近4.17億 大手客「一客四食」斥近2951萬掃4伙｜古洞新盤

會德豐地產旗下古洞北鄉梓路「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS，今日(16日)首輪發售，共售出56伙單位，單日套現近4.17億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，首輪發售速沽56伙單位，單日套現近4.17億元，其中更有客人「一客四食」，大手購入2伙兩房（開廚）、1伙兩房（梗廚）單位及1伙一房（開廚），涉資近2,591萬元。項目最高呎價更達23,604元，不僅創下項目記錄，更為整個古洞北新發展區的私人住宅市場立下市場指標，極具意義。

黃光耀續指，是次首輪銷售單位客人主要為新界區及圍村家庭、跨境創科及商業精英，亦有深圳家庭專程過關購入單位，以及長線投資者，看好項目鄰近港鐵古洞站，並自設多元化基座商場，加上周邊配套將陸續完善豐富，故把握機會入市。是次銷售成績理想，為「北都新中環」定下價值新高，成為古洞北重要指標。