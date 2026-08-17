「海味王子」短炒有斬獲！美孚新邨兩房反價沽 持貨僅半年笑賺109萬｜藍籌屋苑

樓價升勢持續，投資者成功短炒獲利個案持續出現。人稱「海味王子」的海生行總經理蘇啟國最新以650萬元沽出藍籌屋苑荔枝角美孚新邨一個兩房單位，以今年2月買入價計算，持貨僅約半年帳面獲利109萬元或約20%。
市場消息指，上述成交單位為美孚新邨6期蘭秀道25號低層B室，實用面積約509方呎，屬兩房間隔。原叫價648萬元放售，由於屋苑近日放盤量減少，業主趁勢反價2萬元，最終以650萬元易手，呎價約12,770元。
資料顯示，原業主為海生行總經理蘇啟國，今年2月以541萬元購入單位，持貨僅約半年轉售，帳面獲利109萬元或約20%。
上半年擲逾3300萬積極入市
資料顯示，蘇啟國現為香港海味雜貨商會主席。據了解，他於今年上半年先後購入4個美孚新邨單位、1個荔灣花園及1個荔景居屋悅麗苑單位，合共涉資逾3,300萬元。
事實上，樓市全面撤辣後，蘇啟國頻頻入市美孚新邨，並屢有斬獲，如美孚新邨6期蘭秀道19號中層A室，實用面積約554方呎，兩房間隔，去年6月底以523萬元入市，同年12月以636萬元售出，持貨約6個月，帳面獲利113萬元或約21.6%。
資料顯示，美孚新邨位於美孚百老匯街22-24號，1968年起入伙，分為8期共有99座，提供13,115個單位。