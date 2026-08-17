「海味王子」短炒有斬獲！美孚新邨兩房反價沽 持貨僅半年笑賺109萬｜藍籌屋苑

樓價升勢持續，投資者成功短炒獲利個案持續出現。人稱「海味王子」的海生行總經理蘇啟國最新以650萬元沽出藍籌屋苑荔枝角美孚新邨一個兩房單位，以今年2月買入價計算，持貨僅約半年帳面獲利109萬元或約20%。

市場消息指，上述成交單位為美孚新邨6期蘭秀道25號低層B室，實用面積約509方呎，屬兩房間隔。原叫價648萬元放售，由於屋苑近日放盤量減少，業主趁勢反價2萬元，最終以650萬元易手，呎價約12,770元。

資料顯示，原業主為海生行總經理蘇啟國，今年2月以541萬元購入單位，持貨僅約半年轉售，帳面獲利109萬元或約20%。