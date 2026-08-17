受惠開學剛需！新界屋苑頻錄內地生租務成交 一房呎租逾75元｜租賃市況

隨著新學年臨近，內地學生租房剛需持續爆發。利嘉閣地產團隊近日連環促成4宗內地生租務成交，涵蓋大圍、大埔及屯門等鄰近大專學府及港鐵沿線熱門屋苑。 大圍珀玥一房呎租逾 75 元 利嘉閣地產大圍站分行高級聯席董事洪振興表示，該行最新促成大圍珀玥高層E室的二手租務成交個案，單位實用面積約222方呎，屬1房連開放式廚房間隔，望內園景致。 洪振興透露，新租客為內地學生，透過利嘉閣真盤源平台鎖定目標，鍾情屋苑鄰近港鐵大圍站及大型商場圍方，周邊生活及交通配套齊全，加上單位位處高層、景觀理想，遂決定以1.68萬元承租，並年繳租金共約20.16萬元，呎租約75.7元，成交租金屬市場偏高水平。

據悉，業主於2018年以約538.27萬元一手購入上址，現可享約3.7厘租金回報。

白石角雲滙兩房 1.98 萬租出 利嘉閣地產大埔市中心分行首席聯席董事王創偉指出，大埔區亦連錄兩宗內地生租務成交個案，其中白石角雲滙2期8座中層A3室，實用面積約468方呎，兩房連開放式廚房間隔，獲內地生以1.98萬承租，並預繳全年租金約23.76萬元，呎租約42.3元。 據悉，業主於2021年以約830.13萬元購入單位，現可享近2.9厘租金回報。 大埔昌運中心兩房 1.45 萬承租 王創偉續指，另一宗為昌運中心3座低層B室，單位實用面積約339方呎，兩房間隔，獲內地生以1.45萬元承租，呎租約42.8元。

據悉，業主於2016年以約410萬元購入上址，現可享約4.2厘租金回報。