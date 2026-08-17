十大屋苑｜周末買賣回落20% 僅錄4宗成交 利嘉閣：連續10周處單位數

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，周末市場焦點傾向一手新盤，二手屋苑則因買賣雙方持續拉鋸，令市況仍然偏向低迷。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在剛過去的周末(8月15至16日)十大指標屋苑僅錄得4宗二手成交，較上一個周末(8月8至9日)的5宗，按周回落20%，已是連續10個周末處於單位數窄覆徘徊。
廖偉強指出，暑假期間，十大屋苑周末交投仍然低迷，維持在單位數上落，除因不少家庭外遊休戰外，業主不願降價，準買家亦只觀望，欠缺入市動力，造成長期的拉鋸困局。加上本周末兩天，各有一手新盤開售，亦有新盤在積極收票，均搶去二手市場的焦點。此外，美伊戰爭仍然反覆擾攘，市場憂慮情況惡化，故二手市場仍需時恢復信心及入市動力。
港島區捧蛋 未錄成交
剛過去周末兩天的十大指標屋苑中，若以區域劃分，新界區錄得3宗成交，表現最好，九龍區有1宗交易，而港島區則捧蛋。若以屋苑劃分，映灣園錄得2宗成交跑出，新都城及嘉湖山莊各自錄得1宗買賣；至於其餘7個屋苑則未見成交。
新都城中層戶748萬易手
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮表示，過去周末兩天，新都城暫錄得1宗買賣，單位為1期6座中層H窒，實用面積約526方呎，成交價約748萬元，呎價約14,221元。
嘉湖山莊頂層戶1120萬成交
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾表示，過去周末兩天，嘉湖山莊暫錄得1宗買賣，單位為5期8座頂層單位，實用面積約1,462方呎，以1,120萬元沽出，呎價約7,661元。
映灣園周末錄2宗成交
利嘉閣地產東涌區首席分區董事關騰達表示，在剛過去兩天，映灣園錄得2宗成交，其中包括1座中層B室，實用面積約710方呎，成交價約728.8萬元，呎價約10,265元。另一成交單位為9座低層A室，實用面積約912方呎，以約958萬元轉手，呎價約10,504元。