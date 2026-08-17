十大屋苑｜周末買賣回落20% 僅錄4宗成交 利嘉閣：連續10周處單位數

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，周末市場焦點傾向一手新盤，二手屋苑則因買賣雙方持續拉鋸，令市況仍然偏向低迷。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在剛過去的周末(8月15至16日)十大指標屋苑僅錄得4宗二手成交，較上一個周末(8月8至9日)的5宗，按周回落20%，已是連續10個周末處於單位數窄覆徘徊。

廖偉強指出，暑假期間，十大屋苑周末交投仍然低迷，維持在單位數上落，除因不少家庭外遊休戰外，業主不願降價，準買家亦只觀望，欠缺入市動力，造成長期的拉鋸困局。加上本周末兩天，各有一手新盤開售，亦有新盤在積極收票，均搶去二手市場的焦點。此外，美伊戰爭仍然反覆擾攘，市場憂慮情況惡化，故二手市場仍需時恢復信心及入市動力。