大手客豪掃4間 PARK SILICON 首輪沽56伙 成交呎價高見2.36萬

北都古洞北「頭炮」全新盤、會德豐地產旗下「PARK SILICON」2期PALO SPRINGS昨首輪發售100伙，其中錄得大手客斥近2,591萬元連購4伙。同日有兩房平台特色戶以招標形式售出，成交呎價高見23,604元。該盤單日沽出56伙，套現近4.17億元。發展商指，項目為整個古洞北新發展區的私人住宅市場立下市場指標。
PALO SPRINGS昨價單推售82伙及招標發售18伙，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，其中一組大手客斥近2,591萬元買3伙兩房及1伙一房戶。首輪買家主要來自新界區，亦有深圳家庭專程過關購入單位，以及長線投資者。
現居於上水的圍村原居民廖氏夫婦斥逾580萬元買1伙一房，認為項目價錢可接受，看好區內長遠發展，故入市作投資。此外，現居於深圳前海的買家徐女士斥約557萬元買1伙一房，擬作女兒在港就學居住。
黃光耀指，項目同日標售4伙三房及4伙平台特色戶，套現逾7,843萬元。當中最高成交呎價為2A座3樓C室，兩房(梗廚)戶，實用面積442方呎，連265方呎平台，成交呎價23,604元。
即睇古洞北「PARK SILICON」第1期最新資訊(House730)
叡璟I收逾1.8萬票 今年九龍新盤票王
華潤置地(海外)西南九龍「叡璟I」加推2號價單78伙，扣除最高16%折扣，折實價592.6萬至1,323.6萬元，折實呎價16,966至21,128元，折實平均呎價18,960元。
該公司董事總經理施偉賢指，撇除樓層、坐向等因素，是次屬原價加推。項目最快周末作首輪推售。截至昨晚8時，累收逾1.8萬票，以首兩張價單共180伙計算，超額認購99倍，為今年九龍區「新盤票王」。