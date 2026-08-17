大手客豪掃4間 PARK SILICON 首輪沽56伙 成交呎價高見2.36萬

北都古洞北「頭炮」全新盤、會德豐地產旗下「PARK SILICON」2期PALO SPRINGS昨首輪發售100伙，其中錄得大手客斥近2,591萬元連購4伙。同日有兩房平台特色戶以招標形式售出，成交呎價高見23,604元。該盤單日沽出56伙，套現近4.17億元。發展商指，項目為整個古洞北新發展區的私人住宅市場立下市場指標。

PALO SPRINGS昨價單推售82伙及招標發售18伙，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，其中一組大手客斥近2,591萬元買3伙兩房及1伙一房戶。首輪買家主要來自新界區，亦有深圳家庭專程過關購入單位，以及長線投資者。