周末新盤成交量翻倍 古洞北首新盤帶動交投｜一手市況

過去周末有大型新盤進行首輪銷售，帶動市場氣氛。過去周末兩日(15日及16日)錄得約100伙一手成交，較前周約50伙增一倍。

其中更有客人「一客四食」，大手購入2伙兩房（開廚）、1伙兩房（梗廚）單位及1伙一房（開廚），涉資近2,591萬元。項目最高呎價更達23,604元。而招標售出8伙，包括4伙三房及4伙平台特色戶，合共套現逾7,843萬元。至於平台特色戶當中，最高成交價是第2B座3樓A室，屬三房(開放式廚房)開則，實用面積540方呎，連382方呎平台，成交價1,256.81萬元；最高呎價單位為第2A座3樓C室，為兩房(梗廚)間隔，實用面積442方呎，連265方呎平台，最高呎價23,604元。

「PARK SILICON」項目分兩期發展，合共提供781伙。當中第2期「PALO SPRINGS」由2A及2B座組成，設27層，提供324伙，單位實用面積介乎275至576方呎，包括52伙一房戶、78伙兩房(開放式廚房)戶、139伙兩房(梗廚)戶、52伙三房(開放式廚房)戶，以及12伙平台特色戶。

芊御獲大手客連掃2伙兩房戶

新鴻基地產(016)元朗「芊御」於過去周末再錄23宗成交，涵蓋一房、兩房及三房戶型，實用面積由290至498方呎，折實成交價由447萬至681萬元，折實呎價由13,671元至15,580元。

當中錄得1宗大手成交，一組買家斥資逾1,157萬元連購2伙兩房單位，實用面積分別為379及383方呎。

「芊御」共設3座住宅大樓，合共提供566伙住宅單位，戶型涵蓋一房至四房單位，實用面積249至758方呎。