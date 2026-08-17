周末新盤成交量翻倍 古洞北首新盤帶動交投｜一手市況

過去周末有大型新盤進行首輪銷售，帶動市場氣氛。過去周末兩日(15日及16日)錄得約100伙一手成交，較前周約50伙增一倍。
PARK SILICON首輪沽56伙 套現近4.17億
北部都會區古洞北首個新盤、會德豐地產旗下鄉梓路23號「PARK SILICON」第2期PALO SPRINGS，周日首輪發售共售出56伙單位，單日套現近4.17億元。
其中更有客人「一客四食」，大手購入2伙兩房（開廚）、1伙兩房（梗廚）單位及1伙一房（開廚），涉資近2,591萬元。項目最高呎價更達23,604元。而招標售出8伙，包括4伙三房及4伙平台特色戶，合共套現逾7,843萬元。至於平台特色戶當中，最高成交價是第2B座3樓A室，屬三房(開放式廚房)開則，實用面積540方呎，連382方呎平台，成交價1,256.81萬元；最高呎價單位為第2A座3樓C室，為兩房(梗廚)間隔，實用面積442方呎，連265方呎平台，最高呎價23,604元。
「PARK SILICON」項目分兩期發展，合共提供781伙。當中第2期「PALO SPRINGS」由2A及2B座組成，設27層，提供324伙，單位實用面積介乎275至576方呎，包括52伙一房戶、78伙兩房(開放式廚房)戶、139伙兩房(梗廚)戶、52伙三房(開放式廚房)戶，以及12伙平台特色戶。
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芊御獲大手客連掃2伙兩房戶
新鴻基地產(016)元朗「芊御」於過去周末再錄23宗成交，涵蓋一房、兩房及三房戶型，實用面積由290至498方呎，折實成交價由447萬至681萬元，折實呎價由13,671元至15,580元。
當中錄得1宗大手成交，一組買家斥資逾1,157萬元連購2伙兩房單位，實用面積分別為379及383方呎。
「芊御」共設3座住宅大樓，合共提供566伙住宅單位，戶型涵蓋一房至四房單位，實用面積249至758方呎。
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海瑅灣系列單日沽7伙
將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的「海瑅灣」系列，於周日沽出7伙，套現逾5,179萬元。
當中成交價及呎價最高單位為1B座36樓D室，實用面積463方呎，成交價逾820萬元，呎價17,712元。