內地生搶租沙田第一城 連錄3宗「一炮過」年付租金成交｜藍籌屋苑租賃

正值暑期租賃旺季，藍籌屋苑沙田第一城新近連錄內地生租樓個案。利嘉閣地產沙田-第一城分行首席聯席董事何億儂表示，該行連環促成多宗沙田第一城租賃成交，包括1期2座中層F室，單位實用面積約451方呎，採三房間隔，望開揚景致，獲內地學生經利嘉閣真盤源平台租入。 何億儂指，客人鍾情屋苑鄰近港鐵站，周邊生活配套及交通網絡完善，遂決定以2.1萬元租入，並年繳租金共25.2萬元，呎租約46.6元。據悉，業主於2018年以約710萬元購入上址，現享約3.5厘租金回報。

高層兩房成交呎租逾 50 元 至於屋苑4期40座高層D室，單位實用面積約304方呎，採兩房間隔，望開揚市景，獲內地生以1.54萬元租入，並年繳租金共18.48萬元，呎租約50.7元。據悉，業主於2018年以約496萬元購入上址，現享約3.7厘租金回報。

兩房業主今年入市 即享 3.8 厘回報 此外，屋苑4期38座中高層G室，單位實用面積約304方呎，原則兩房間隔，望開揚市景，獲內地生以1.5萬元承租，並年繳租金共18萬元，呎租約49.3元。據悉，業主於今年5月以約470萬元購入上址，現享約3.8厘租金回報。 本地家庭客 1.55 萬租兩房 另外，屋苑1期2座高層C室，單位實用面積約327方呎，採兩房間隔，望開揚景致，獲本地家庭客以1.55萬元承租，呎租約47.4元。 據悉，業主於2022年以約550萬元購入上址，現享近3.4厘租金回報。