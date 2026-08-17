海瑅灣系列連沽8伙 單日套現逾6323萬｜將軍澳新盤

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的「海瑅灣」系列將於周二(18日)加價，不少客人趕緊於加價前入市，今日(17日)連沽8伙，套現逾6,323萬元。

當中，成交價及呎價最高單位為5A座31樓B室，實用面積602方呎，屬海景戶，間隔為兩房（連套房）及書房，成交價逾1,101萬元，呎價18,296元。

「海瑅灣」系列8月上半月已累積售出52伙，套現逾4億元。項目累積售出1,033伙，總套現逾90億元。