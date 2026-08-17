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出版：2026-Aug-17 19:20
更新：2026-Aug-17 19:20

海瑅灣系列連沽8伙 單日套現逾6323萬｜將軍澳新盤

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海瑅灣系列連沽6伙 單日套現逾4900萬｜將軍澳新盤

海瑅灣系列連沽6伙 單日套現逾4900萬｜將軍澳新盤

將軍澳日出康城壓軸一期、由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的「海瑅灣」系列將於周二(18日)加價，不少客人趕緊於加價前入市，今日(17日)連沽8伙，套現逾6,323萬元。

當中，成交價及呎價最高單位為5A31B室，實用面積602方呎，屬海景戶，間隔為兩房（連套房）及書房，成交價逾1,101萬元，呎價18,296元。

「海瑅灣」系列8月上半月已累積售出52伙，套現逾4億元。項目累積售出1,033伙，總套現逾90億元。

即睇將軍澳日出康城海瑅灣II最新資訊 (House730)

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