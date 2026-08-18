中上環一籃子寫字樓物業放售 部分擁開揚海景｜商廈市況

世邦魏理仕獲業主委託為獨家代理，出售一籃子港島區優質寫字樓，3幢物業分布中上環核心地段，海景開揚、交通便捷。 是次出售一籃子寫字樓共涵蓋3幢物業，格局方正，採光開揚，全天然海景盡收眼底，毗鄰港鐵站及中西區交通中轉站，出行便利。各物業按現狀連租約出售，可全部整批或個別獨立購入，投資與自用攻守兼備。當中包括上環干諾道西141至143號保柏中心20樓及22樓全層，建築面積每層約2,525方呎，合共約5,050方呎，居高臨下享西區維港無遮擋海景。

此外，上環干諾道西144至151號成基商業中心12樓05至06室，屬中層海景寫字樓，建築面積約1,893方呎。 另外，中環干諾道中140至142號富偉商業大廈3樓全層，屬全層寫字樓，建築面積約1,280方呎。

世邦魏理仕香港資本市場部董事甄梓謙表示，最近港島寫字樓市場連錄成交，用家需求持續支撐交投，尤其全層寫字樓深受本地及內地公司青睞。是次出售一籃子物業均位處中上環核心地段，鄰近港鐵站及中西區主要交通樞紐，上班族通勤便捷，商務往來暢順。保柏中心20樓及22樓為兩高層單位，享無遮擋維港海景，屬市場罕見之選。參考最近成交，保柏中心13樓全層於2025年3月成交，呎價8,900元。至於成基商業中心37樓06室於2026年4月成交，呎價8,200元。