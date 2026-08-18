見租金攀升決定租為買！元朗鐵路盤三房「略低市價」入手｜二手樓成交

利嘉閣地產元朗站一行助理分區經理莫家進表示，該行客戶董事譚玉鳳最新促成元朗朗屏8號5座高層A室成交，單位實用面積約610方呎，屬三房間隔，外望開揚景致。 莫家進透露，新買家原為租客，見租金持續上漲，決定轉租為買，經利嘉閣真盤源平台見上址放盤，即聯絡代理。客人認為單位間隔四正，景觀理想，決定洽購。單位原叫價850萬元放售，議價後以略低於市價828萬元沽出，呎價約13,574元。

屋苑現最低入場費 348 萬起 據悉，原業主於2016年以約777.9萬元買入單位，持貨約10年轉售，帳面獲利50.1萬元或約6.4%。莫家進補充，該屋苑現有約80個單位放盤，最低入場費由約348萬元起。 資料顯示，朗屏8號位於朗屏擴業街8號，毗鄰港鐵朗屏站，2017年入伙，共有4座，提供912個單位。 即睇元朗朗屏 8 號放盤 (House730)

租客 632 萬入市世宙兩房 利嘉閣地產元朗-朗屏站1行助理分區董事梁錦豪表示，該行最新促成元朗世宙3座低層G室成交，單位實用面積約428方呎，採兩房間隔，外望市景。 梁錦豪透露，新買家原本租住單位，其後在利嘉閣真盤源平台見上址放盤，決定「轉租為買」。客人鍾情屋苑鄰近港鐵站，周邊生活及交通配套完善，加上單位間隔方正實用，睇樓後決定以632萬元購入上址，呎價約14,766元。 據悉，原業主於2020年以約630萬元購入單位，持貨約6年轉售，帳面輕微賺2萬元或約0.3%。資料顯示，世宙位於朗屏安寧路38號，鄰近港鐵朗屏站，2016年入伙，共有4座，提供1,130個單位。