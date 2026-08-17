ONE STANLEY獲大手客「添食」 斥4740萬再掃2伙花園特色戶｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，持續錄得理想銷情。項目繼上周錄得一個天際特色大宅成交後，今日(17日)再獲業主加碼，再度購入2伙花園特色戶，總成交價達4,740萬元。

項目單日錄得買家「一客兩食」，分別透過招標形式以2,398萬元及2,342萬元購入兩個分別位於第3座地下A單位及B單位之花園特色戶，呎價約28,412元及約28,082元。

剛成交的2伙花園特色戶為同層相鄰單位，採一梯兩伙低密度設計，均屬兩房一套連1個儲物房及花園間隔，實用面積分別為844及834方呎，設有面積分別為527及463方呎花園。大廳層與層之間高度最高達3.5米，闊逾5.3米，設特大玻璃趟門連接花園，此外主人套房與大廳同向，可享戶外花園美景。