ONE STANLEY獲大手客「添食」 斥4740萬再掃2伙花園特色戶｜赤柱豪宅

建灝地產集團旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」，持續錄得理想銷情。項目繼上周錄得一個天際特色大宅成交後，今日(17日)再獲業主加碼，再度購入2伙花園特色戶，總成交價達4,740萬元。
項目單日錄得買家「一客兩食」，分別透過招標形式以2,398萬元及2,342萬元購入兩個分別位於第3座地下A單位及B單位之花園特色戶，呎價約28,412元及約28,082元。
剛成交的2伙花園特色戶為同層相鄰單位，採一梯兩伙低密度設計，均屬兩房一套連1個儲物房及花園間隔，實用面積分別為844及834方呎，設有面積分別為527及463方呎花園。大廳層與層之間高度最高達3.5米，闊逾5.3米，設特大玻璃趟門連接花園，此外主人套房與大廳同向，可享戶外花園美景。
新買家為本地資深投資者，早前已斥資逾4,000萬元購入項目1伙天際特色大宅，新買家居於香港傳統豪宅地段，看中項目位處於香港南區傳統豪宅地段，並由Robert A.M. Stern Architects國際建築團隊設計，同時有見項目近期租賃錄得高回報成交，故選用120天付款計劃加碼購入該2伙單位，作為長線投資用途。
同類型兩房一套花園特色戶僅剩1伙
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣續指，連同上述成交，項目過去一星期錄得5宗成交，包括一座洋房及4伙特色大宅，總成交金額超過2.95億元，銷售氣勢如虹。項目推售至今已售出55伙，總成交金額逾57億元，多款戶型現僅餘少量單位或已悉數沽清，當中是次成交之同類型約800方呎兩房一套花園特色戶，現時僅剩餘1伙位於第5座地下A單位，供應珍罕。項目為市場罕有的南區全新臨海物業，而本港優質全新海景超級豪宅供應向來稀缺，集團對項目短期內再創佳績充滿信心，將於短期內調高項目的內部指引價。
「ONE STANLEY」依山臨海而建，整個項目共提供82伙，當中包括50伙11座4層高臨海低密度特色住宅單位及32幢豪華海景獨立洋房。臨海低密度特色住宅單位提供多種戶型選擇，每款供應稀少。洋房擁覽無際海景及設有私人升降機，另設地下低層及天台，以及連前後花園，部分更提供泳池。